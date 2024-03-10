Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü\'nü 2-0 Yendi

Stat: Aktepe
Hakemler: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Selim Şenöz
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir (Dk. 46 Melih İnan), Ahmet Kesim, Mert Kula, Muharrem Cinan, Traore, Mikail Okyar (Dk. 70 Şahverdi Çetin), Selim Ilgaz (Dk. 71 Ahmet Yazar), Bardhi, Camara (Dk. 46 Ariyibi), Dembele (Dk. 84 Arda Hilmi Şengül)
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 79 Muhammed Emin Yavaş), Celal Hanalp (Dk. 90+7 Cengizhan Bayrak), Özgür Sert (Dk. 66 Alican Özfesli), Eren Tozlu (Dk. 90+7 Hüseyin Mevlütoğlu), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 90+7 Mustafa Gürkan Varlık)
Goller: Dk. 20 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 90+3 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 81 Mert Kula (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 47 Orhan Ovacıklı, DK. 58 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK), Dk. 90+3 Traore (Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendi.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş, bir önceki dönem başkente güzel hizmetler yapmak için seçildiklerini belirterek, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik.' dedi. Yavaş, CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan ile Bağlum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik, Ankara'ya güzel hizmet yapmak için seçildik.' ifadelerini kullandı.
TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Hacettepe 1945 Spor Kulübünü Emre Turan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Hakan Bozkurt, Gürkan Alver, Hasan Küçcük ve Muhammet Çavuşoğlu oldu.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 30. haftasında oynanan Serik Belediyespor maçının hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp, hakemlerin kulübün emeklerini hiçe saydığını belirterek TFF'yi göreve çağırdı.
Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK'ye 2-0 yenildi. Teknik direktör Tahsin Tam, mağlubiyet sonrası öz eleştiri yapılması gerektiğini belirtti. Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise hakem Erkan Özdamar'ın değerli bir hakem olduğunu söyledi ve takımının defansif oyununu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye etabı, Kayseri'de gerçekleştirildi. 870 metre uzunluğundaki pistte 8 ülkeden 16 sporcu yarıştı. Norveçli Magnus Reiten birinci, ABD'li Jesse Kirchmeyer ikinci ve Avusturyalı Elias Bacher üçüncü oldu. Ödüller, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından verildi.
Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen ve sakatlığının ardından sahalara geri dönen Merih Demiral'ın bıyık bırakması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da her iki takım da gol bulamayınca maç berabere tamamlandı.
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