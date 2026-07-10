Erzurumspor FK Başkanı TFF\'yi Ziyaret Etti

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.
TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmenin sonunda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Ahmet Dal'a üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti. - ERZURUM
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