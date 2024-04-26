Erzurumspor FK, Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Erzurumspor FK, Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Erzurumspor FK, Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de hafta sonu Çorum FK ile kendi sahasında karşılaşacak. Ligde 10. sırada yer alan Erzurumspor, maç öncesi hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu, takımın güvenli bölgede yer almak istediğini ifade etti. Maçı Sarper Barış Saka yönetecek.

26.04.2024 09:40
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Trendyol 1. Lig'de hafta sonu Çorum FK ile kendi sahasında karşılaşacak olan Erzurumspor FK, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

Ligde oynadığı 31 maçta aldığı 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetle puan cetvelinde 10. sırada yer alan Erzurumspor, Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kendi tesislerinde yoğun bir tempo ile antrenmanlarını sürdüren mavi-beyazlı takımda Teknik Direktör Hakan Kutlu, ligde son viraja girerken güvenli bölgede yer almak istediklerini ifade etmişti.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 16.00'da yapılacak Erzurumspor FK - Çorum FK maçını Sarper Barış Saka yönetecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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