Erzurumspor FK, Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Trendyol 1. Lig'de hafta sonu Çorum FK ile kendi sahasında karşılaşacak olan Erzurumspor FK, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

Ligde oynadığı 31 maçta aldığı 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetle puan cetvelinde 10. sırada yer alan Erzurumspor, Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kendi tesislerinde yoğun bir tempo ile antrenmanlarını sürdüren mavi-beyazlı takımda Teknik Direktör Hakan Kutlu, ligde son viraja girerken güvenli bölgede yer almak istediklerini ifade etmişti.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 16.00'da yapılacak Erzurumspor FK - Çorum FK maçını Sarper Barış Saka yönetecek. - ERZURUM