Erzurumspor FK'da Ahmet Dal 1500 günü geride bıraktı, takım Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Erzurumspor FK'da Ahmet Dal 1500 günü geride bıraktı, takım Süper Lig'e yükseldi

Erzurumspor FK\'da Ahmet Dal 1500 günü geride bıraktı, takım Süper Lig\'e yükseldi
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Erzurumspor FK'da 3 Ağustos 2022'de başkanlığa seçilen Ahmet Dal, bin 500 günü geride bırakarak kulüp tarihinin en uzun süre başkanlık yapan ismi oldu. Dal döneminde transfer yasağı ve mali sorunlara rağmen takım 2025-2026 sezonunda 1. Lig şampiyonu olarak 5 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.

Erzurumspor FK'da 3 Ağustos 2022 tarihinde kulüp başkanlığına seçilen Ahmet Dal, başkanlık görevinde bin 500 günü geride bıraktı. Dal, kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isim olurken, kendisinden önce bu unvan 709 günle Hüseyin Üneş'e aitti.

Ahmet Dal, eski başkan Ömer Düzgün'ün Temmuz 2022'de istifa etmesinin ardından yönetim kurulunun kararıyla geçici olarak asbaşkanlıktan başkanlığa getirildi. 3 Ağustos 2022'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda tek aday olarak seçilen Dal, Ağustos 2025'te yapılan kongrede güven tazeledi.

Dal döneminde kulübün kurumsal yapısında da değişiklikler yaşandı. Ağustos 2022'de "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" olan kulübün ismi "Erzurumspor FK" olarak değiştirildi. Kulübün logosunda da yenilemeye gidildi.

Transfer yasağının bulunduğu dönemlerde mevcut kadronun korunması ve altyapıdan yetişen oyuncuların A takıma kazandırılması yönünde çalışmalar yürütüldü. Dal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Onursal Başkan Mehmet Sekmen ile birlikte kulübün idari ve mali yapılanmasında görev aldı.

Dört sezonda sıralama yükseldi

Erzurumspor FK, 2022-2023 sezonunda 1. Lig'i 13. sırada tamamladı. Deprem felaketi ve stat sorunlarının yaşandığı sezonda mavi-beyazlı ekip ligde kalmayı başardı.

2023-2024 sezonunda transfer yasağı sürerken 3 puan silme cezasıyla da karşılaşan Erzurumspor FK, ligi 10. sırada tamamladı. 2024-2025 sezonunda ise 1. Lig'i 6. sırada bitiren ekip, Play-Off oynama hakkı elde etti.

2025-2026 sezonunda rekorlarla 1. Lig şampiyonluğuna ulaşan Erzurumspor FK, 38 maçta 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 81 puan topladı ve doğrudan Süper Lig'e yükseldi.

Beş yıl sonra Süper Lig

Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonunda elde ettiği şampiyonlukla 5 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi. Mavi-beyazlı ekip, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadelesini sürdürüyor.

Ahmet Dal'ın bin 500 günlük döneminde Erzurumspor FK; transfer yasağı, mali sorunlar, deprem ve stat problemlerinin yaşandığı süreçlerin ardından Süper Lig'e dönüş yaptı.

Kaynak: İHA

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