Erzurumspor FK\'dan İmzalar

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ve 5 oyuncuyla yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre teknik direktör Özbalta ve mevcut kadroda yer alan Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün ve Cengizhan Bayrak ile sözleşme imzalandı.

Kulüp başkanı Ahmet Dal'ın da katıldığı törende Özbalta ve futbolcular, attıkları imzayla 2026-2027 Süper Lig sezonunda mavi-beyazlı formayla mücadele etmeyi sürdürecek.

Ahmet Dal, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurumspor FK'nin Trendyol 1. Lig'de rekorlar kırarak şampiyon olduğunu, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele edeceklerini hatırlattı.

Takımın 29 Haziran Pazartesi günü Erzurum'da kamp çalışmalarına başladığını anımsatan Dal, "Takımımızı Süper Lig'e taşıyan teknik direktörümüz Serkan Özbalta ve ekibiyle yeniden anlaştık. Uzun yıllar formamızı terleten Mustafa Yumlu, Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün ve Cengizhan Bayrak ile yeniden anlaştık. Şampiyonluğumuzda katkısı olup, yeni sezonda aramızda olamayacak futbolcu arkadaşlarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dal, teknik ekiple birlikte yoğun bir transfer süreci sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi Erzurumspor için en uygun olanı, forma ve armamızın ağırlığını kaldıracak ve bu şehre layık oyuncuları almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız dış transferlerle de Süper Lig'e hazır şekilde gireceğiz. Yaptığımız sponsorluk görüşmelerini önümüzdeki günlerde neticelendireceğiz. Süper Lig'in ekonomik zorluklarının farkındayız. İnşallah Erzurumspor'umuza destek olacak Erzurumlu iş adamlarımız ve sponsorlarımızla Süper Lig'e hazır girmek istiyoruz. Taraftarlarımız müsterih olsun, Erzurumspor'umuzu bugüne kadar nasıl temsil ettiysek bugünden sonra da aynı şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

Yeni sezonda giyilecek formaların tanıtımının ilerleyen günlerde yapılacağını aktaran Dal, mavi-beyazlı takımın kampı Erzurum'da tamamlayacağını, kamp döneminde birkaç hazırlık maçı yapacaklarını ifade etti.