Erzurumspor FK, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarında taktik çalıştı
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 11 Eylül Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde sürdürdü. Koordineli ısınmanın ardından taktik çalışan futbolcular, yarın antrenmanla hazırlıklara devam edecek.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 11 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.
Koordineli ısınmayla idmana başlayan futbolcular, taktik çalıştı.
Takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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