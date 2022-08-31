Erzurumspor FK, lige güçlü şekilde devam etmek istiyor

Erzurumspor FK Futbol Sorumlusu Muzaffer Bilazer, Spor Toto 1. Lig'in geride kalan 3 haftasında istedikleri 11 ile sahaya çıkamadıklarını belirterek, kart cezalısı ve sakat oyuncuların dönmesiyle daha güçlü şekilde lige devam edeceklerini söyledi.

Ligin 4. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Tuzlaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor FK'de Muzaffer Bilazer, antrenmandan önce basın toplantısı düzenledi.

Geride kalan maçlarda yaşadıkları sıkıntılar yüzünden oyuncu eksiklerinin olduğunu belirten Bilazer, "Şimdiye kadar istediğimiz 11'i sahaya süremedik ama inşallah Tuzlaspor maçından sonra bay haftası var. Kart cezası ve sakatlıkların geçmesiyle Keçiörengücü maçından itibaren istediğimiz 11'i sahaya süreceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Bilazer, transfer tahtasının açılması halinde kadro derinliğinin daha iyi olacağını aktararak, "Transfer durumu olursa kadro derinliği açısından önemli olur. En son geçen sene bu zamanlar transfer yaptık ve neredeyse bir yıldır bu takıma transfer katamadık. Sezon başında 10 oyuncu kaybettik ve ona rağmen bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezonun kolay olmadığını dile getiren Bilazer, şunları kaydetti:

"Bu ligin mevki itibarıyla en önemli oyuncuları bizde. Sakatlıklar olmazsa bu takım bu ligde çok iyi noktaya gelebilir ama 36 maç kolay değil. Sezon sonuna kadar problemleri en asgari şekilde yaşarsak Erzurum'un kendi gücüyle sahada olacağını düşünüyorum. Takımın transfere ihtiyacı olduğu gerçek. Kiralıkların dönüşü esneklik sağladı ama yine de 4-5 oyuncuya ihtiyacımız var. İleride yaşayabileceğimiz sıkıntıları tolere etmemiz çok kolay değil. Potansiyelli oyuncular var ama altyapıdan gelen oyuncuları zamansız kullanırsak onları kaybedebiliriz."

Futbolculardan Eren Tozlu da 3 maçta 3 beraberlik aldıklarını hatırlatarak, önemli takımlara karşı oynadıklarını aktardı.

Eren Tozlu, cumartesi günü Tuzlaspor'a konuk olacaklarını anımsatarak, "3 maçta 3 beraberlik çok iyi durmuyor gibi ama oynadığımız maçların temposuna baktığımız zaman kötünün iyisi diyebilirim. Bu maçların değerli olması için Tuzlaspor maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yılport Samsunspor maçında verilen penaltının eleştirilmesine de değinen 31 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bence VAR sistemindeki görüntü ile alakalı bir durum. Ben samimiyetimle söyleyebilirim ki topa vuracakken Celil (Yüksel) arkadan topla benim arama ayağını soktu ve ben önce ayağına vurdum. O pozisyonu öyle bir göstermişler ki sanki ayağımı yere vuruyormuşum gibi görünüyor. Saha içinde Celil ile diyaloğumuz olmadı ama o, hakeme 'Benim ayağıma vurdu, bize faul olması lazım.' dedi. Ama topa dokunmadı topla arama girdiği için ben de şut atacağım zaman ayağını soktuğu için bariz penaltı. Görüntü algı yanılması diyebilirim, pozisyon yüzde yüz penaltı."