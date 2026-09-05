Erzurumspor FK, Ganalı orta saha Lawrence Agyekum'u Cercle Brugge'den kiraladı - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Ganalı orta saha Lawrence Agyekum'u Cercle Brugge'den kiraladı

Erzurumspor FK, Ganalı orta saha Lawrence Agyekum\'u Cercle Brugge\'den kiraladı
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Erzurumspor FK, transfer döneminin son gününde Belçika'nın Cercle Brugge takımından 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lawrence Agyekum'u 1 yıllığına kiralık kadrosuna kattı. Ganalı futbolcu, bu sezon mavi-beyazlı ekibe katılan Elisha Owusu'nun ardından kulüp tarihindeki üçüncü Ganalı oyuncu oldu.

Erzurumspor FK, transfer döneminin son gününde Lawrence Agyekum'u kadrosuna kattı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, mavi-beyazlı ekibe bu sezon katılan ikinci, kulüp tarihinde ise üçüncü Ganalı futbolcu oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK; Belçika Jupiler Pro League takımlarından Cercle Brugge forması giyen Agyekum'u 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kariyerinde Liefering, Salzburg ve Cercle Brugge formaları giyen Agyekum, geçtiğimiz sezon 31 karşılaşmada görev yaparak 2 asist kaydetti.

Mavi-beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı bir diğer Ganalı futbolcu ise Elisha Owusu oldu. Erzurumspor FK, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu Fransa Ligue 1 ekiplerinden AJ Auxerre'den 1 milyon Euro bonservis bedeliyle 2 yıllığına transfer etti. Owusu, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 2 karşılaşmada forma giyerken 1 sarı kart gördü.

Erzurumspor FK'da daha önce forma giyen ilk Ganalı futbolcu ise Yaw Ackah oldu. 2020-2021 sezonunda mavi-beyazlı takımın kadrosunda yer alan Ackah, Süper Lig'de Erzurumspor FK formasıyla 2 karşılaşmada görev yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK, Ganalı orta saha Lawrence Agyekum'u Cercle Brugge'den kiraladı - Son Dakika

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