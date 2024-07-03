Erzurumspor FK, 'Küllerimizden Doğuyoruz' Yardım Kampanyasını Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurumspor FK, 'Küllerimizden Doğuyoruz' Yardım Kampanyasını Tanıttı

Erzurumspor FK, 'Küllerimizden Doğuyoruz' yardım kampanyasının tanıtımını gerçekleştirdi. Kampanya tanıtım programında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurumspor'u geçen dönemki başarılı sezonu dolayısıyla tebrik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise kampanyayı düzenlemede emeği geçenlere teşekkür etti. Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ise kampanya hakkında bilgiler verdi ve yeni sezonda giyecekleri formaları tanıttı.

03.07.2024 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurum spor FK, "Küllerimizden Doğuyoruz" yardım kampanyasının tanıtımını gerçekleştirdi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kampanya tanıtım programında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurumspor'u geçen dönemki gösterdiği başarılı sezondan dolayı tebrik etti.

Vali Çiftçi, Erzurum'da 20 yıl önce kaymakamlık yaptığını, o günden bu yana çok büyük değişiklikler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kulübün transfer tahtası kapalıydı, transfer yapamıyordu ve zor günler geçiriyordu. Ama bütün bu imkansızlıklara rağmen başarılı bir sezon geçirdi. Düşme hattından uzaklaştı ve orta sıralarda tamamladı. İnşallah bu sezon Erzurumspor'un daha başarılı olacağına, daha güzel sonuçlar elde edeceğine, önceki yıllarda olduğu gibi tekrar bir üst lige yükseleceğine canıgönülden inanıyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumspor FK Onursal Başkanı Mehmet Sekmen de kampanyayı düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sosyal dernekler ile spor kulüplerinin yaşamalarının taraftarların ve gönüldaşların desteği ile olduğunun altını çizen Sekmen,"Erzurumspor kentimizin ortak değeri. Bu değeri yaşatmak, bu değeri var kılmak hepimizin görevi. Göreve başladığımız 2014 tarihinden itibaren, Erzurumspor'umuzu var etmek için yaşatmak ve arzu edilen yere çıkarmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz, bundan sonra da sarf edeceğiz. Erzurum gibi kadim şehrimizi, Cumhuriyet tarihinde önemli bir görev üstlenmiş şehrin mutlaka futbol takımının başarısı her şeyin üzerinde olmalıdır. İnşallah bundan sonra yeniden yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde Erzurumspor'umuzu yeniden şahlandıracağız, yeniden arzu edilen yere çıkartacağız. Bu sezon Allah nasip ederse transfer tahtamızı açacağız." ifadelerini kullandı.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ise yardım kampanyası hakkında bilgiler verdi.

Teknik heyet ile futbolcuların büyük bir özveriyle mücadele ettiğini aktaran Dal, "Ben Erzurum'u Türkiye'ye çok benzetiyorum. Türkiye bölgesinde nasıl jeopolitik olarak güçlü bir ülke ise Erzurum'da bu bölge için çok önemli. Biz de Erzurumspor'un adını hep güzelliklerle duyurmaya, hep iyi anmaya çalışıyoruz. İnşallah bu transfer tahtasının açılmasıyla yeniden eski güzel günlere dönerek Erzurumspor'la birlikte sizleri mutlu edeceğiz. Kampanya kapsamında destek veren herkesin ismini açıklayacağım. Çünkü bütün Erzurumspor taraftarının kim ne kadar destek vermiş, kim dışarda ben bu kadar destek verdim demiş bunun ayrımını kulübümüzün sosyal medya hesaplarından yapacağımız paylaşımlarla görecekler. Son olarak Havuzbaşı Kent Meydanı'na yapacağımız Erzurumspor anıtıyla da destek veren, elini taşın altına koyanların isimlerini yazacağız." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Erzurumspor'un yeni sezonda giyeceği formaları, takım oyuncuları Mustafa Yumlu, Eren Tozlu ve Orhan Ovacıklı tarafından tanıtıldı.

Programa katılan protokol üyelerinin yanı sıra teknik direktör Hakan Kutlu ile oyuncular Yumlu, Tozlu ve Ovacıklı alacakları formalar ile kampanyaya destek olduklarını açıkladı.

Kaynak: AA

Mehmet Sekmen, Erzurum, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor FK, 'Küllerimizden Doğuyoruz' Yardım Kampanyasını Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:08 Gol sevinci sonrası UEFA’nın soruşturma başlattığı Merih Demiral’dan yeni paylaşım: Yüksel Türk Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
22:40 Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi
21:55 Beyaz Saray’dan açıklama geldi Joe Biden yarıştan çekiliyor mu Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?
21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:28 Ankara’da iş adamı Nihat Karaarslan’a silahlı saldırı: 2 yaralı Ankara'da iş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı: 2 yaralı
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 00:36:03. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurumspor FK, 'Küllerimizden Doğuyoruz' Yardım Kampanyasını Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement