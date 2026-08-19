Erzurumspor FK, Miguel Cardoso\'yu Transfer Etti

Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Cardoso ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) alınan bilgilere göre, son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen ve sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 32 yaşındaki Cardoso, Erzurumspor FK ile anlaşmaya vardı.

Kariyerinde Deportivo, Uniao Madeira, Tondela, Dinamo Moskova, Tambov, Belenenses ve Kayserispor formalarını giyen Cardoso, Kayserispor ile Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 166 karşılaşmada görev yaptı. Portekizli futbolcu bu maçlarda 27 gol ve 29 asist üretirken, 31 kez sarı kart gördü.

Mavi-beyazlı ekibin transferi ile ilgili paylaşımı önümüzdeki saatlerde yapması bekleniyor.