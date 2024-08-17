Erzurumspor FK, MKE Ankaragücü'nü 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Erzurumspor FK, MKE Ankaragücü'nü 1-0 Mağlup Etti

Erzurumspor FK, MKE Ankaragücü\'nü 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçta Mustafa Yumlu'nun attığı golle Erzurumspor FK galip geldi.

17.08.2024 21:51
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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Celal sol kanattan yerden ortaladı arka direkte Süleyman kayarak vuruşunu yaptı top yandan auta çıktı.

16. dakikada Ankaragücü atağında Rodrigues pasını Bajic'e çıkardı. Bu oyuncunu şutunda savunma müdahale ederek tehlikeyi önledi.

35. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Crociata'nın ceza sahasına yaptığı ortada ön direkte iyi yükselen Mustafa Yumlu kafayla topu filelere gönderdi. 1-0

41. dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında İsmail'in ortasında arka direkte Bajic kafayı vurdu, top üsten auta çıktı.

57. dakikada Bassogog'un sağ kanattan yaptığı ortaya Dadashov kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

73. dakikada Crociata'nın ortasında defans topu uzaklaştırdı, ceza sahası önünde topla buluşan Sefa sert vurdu top farklı şekilde auta çıktı.

Hakemler: Ozan Ergün, Egemen Savran, Selim Şenöz

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Süleyman Koç (Yakup Kırtay dk. 81), Sefa Akgün (Salih Sarıkaya dk.82), Özgür Sert (Muhammed Emin Yavaş dk. 46), Odise Roshi (Furkan Özhan dk. 58), Giovanni Crociata (Toni Tasev dk. 75), Eren Tozlu, Celal Hanalp

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Gökhan Akkan, Cengizhan Bayrak, Süleyman Enes Karakaş, Serkan Köse

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Abdurrahim Dursun (Hasan Nazarov dk.82), Mert Çetin (Hayrullah Bilazer dk. 71), İsmail Çokçalış, Cem Tuna Türkmen (Renat Dadashov dk. 46), Efkan Bekiroğlu, Garry Rodrigues, Mahmut Tekdemir, Ali Kaan Güneren, Rijad Bajic, Christian Bassogog

Yedekler: Ertaç Özbir, Fatih Demir, Diogo Coelho, Arda Ünyay,, Sirozhiddin Astanakulov, Osman Çelik,

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Gol: Mustafa Yumlu (dk.35) (Erzurumspor FK)

Sarı kart: Orhan Ovacıklı, Göktuğ Bakırbaş, Toni Tasev, Celal Hanalp (Erzurumspor FK), Mahmut Tekdemir (MKE Ankaragücü) - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzurumspor FK, MKE Ankaragücü'nü 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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