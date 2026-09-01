Erzurumspor FK'nın 5 ve 6. hafta maç programı belli oldu, Beşiktaş ve Samsunspor ile kritik viraj - Son Dakika
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Erzurumspor FK'nın 5 ve 6. hafta maç programı belli oldu, Beşiktaş ve Samsunspor ile kritik viraj

Erzurumspor FK\'nın 5 ve 6. hafta maç programı belli oldu, Beşiktaş ve Samsunspor ile kritik viraj
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Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK'nın 5 ve 6. hafta maç programı açıklandı. Doğu Anadolu temsilcisi, 5. haftada deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak, 6. haftada ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. TFF tarafından duyurulan fikstüre göre Beşiktaş maçı 11 Eylül Cuma günü Tüpraş Stadyumu'nda, Samsunspor karşılaşması ise 20 Eylül Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nın 5 ve 6. hafta maç programı belli oldu. Erzurumspor FK, 5. haftada Beşiktaş'a konuk olurken, 6. haftada ise sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig'in 5 ve 6. hafta programları açıklandı.

Erzurumspor FK, 5. haftada deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Doğu Anadolu temsilcisi, 6. hafta müsabakasında ise 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Samsunspor'u konuk edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK'nın 5 ve 6. hafta maç programı belli oldu, Beşiktaş ve Samsunspor ile kritik viraj - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurumspor FK'nın 5 ve 6. hafta maç programı belli oldu, Beşiktaş ve Samsunspor ile kritik viraj - Son Dakika
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