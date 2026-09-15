Erzurumspor FK\'nın 7-16. hafta maç takvimi açıklandı, Fenerbahçe deplasmanı dikkat çekiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nın 7-16. haftalar arasında oynayacağı karşılaşmaların programı belli oldu.

Mavi-beyazlı ekip 7. haftada 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Erzurumspor FK, 13. haftada ise 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Erzurumspor FK'nın 7-16. hafta maç programı şöyle:

7. hafta

10 Ekim Cumartesi

16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK

8. hafta

17 Ekim Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor

9. hafta

24 Ekim Cumartesi

16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK

10. hafta

31 Ekim Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Arca Çorum FK

11. hafta

8 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK

12. hafta

22 Kasım Pazar

13.30 Erzurumspor FK - Göztepe

13. hafta

29 Kasım Pazar

19.00 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

14. hafta

6 Aralık Pazar

13.30 Erzurumspor FK - Kocaelispor

15. hafta

12 Aralık Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Kasımpaşa

16. hafta

19 Aralık Cumartesi

16.00 Başakşehir FK - Erzurumspor FK