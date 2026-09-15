Erzurumspor FK'nın 7-16. hafta maç takvimi açıklandı, Fenerbahçe deplasmanı dikkat çekiyor
Trendyol Süper Lig ekibi Erzurumspor FK'nın 7-16. haftalar arasındaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Mavi-beyazlı ekip 7. haftada 10 Ekim'de deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak, 13. haftada ise 29 Kasım'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nın 7-16. haftalar arasında oynayacağı karşılaşmaların programı belli oldu.
Mavi-beyazlı ekip 7. haftada 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Erzurumspor FK, 13. haftada ise 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Erzurumspor FK'nın 7-16. hafta maç programı şöyle:
7. hafta
10 Ekim Cumartesi
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK
8. hafta
17 Ekim Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor
9. hafta
24 Ekim Cumartesi
16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK
10. hafta
31 Ekim Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Arca Çorum FK
11. hafta
8 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK
12. hafta
22 Kasım Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Göztepe
13. hafta
29 Kasım Pazar
19.00 Fenerbahçe - Erzurumspor FK
14. hafta
6 Aralık Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Kocaelispor
15. hafta
12 Aralık Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Kasımpaşa
16. hafta
19 Aralık Cumartesi
16.00 Başakşehir FK - Erzurumspor FK
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