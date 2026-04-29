Trendyol 1. Lig'de bitime iki hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK, şampiyonluk kupasını aldı.

Erzurum Miting ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenen kutlamada binlerce taraftar takımlarını yalnız bırakmadı. Mavi-beyazlı futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri, kent merkezindeki turun ardından kutlama alanına üstü açık otobüsle taraftarların yoğun sevgi seli eşliğinde geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende; Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları mehteran ve zeybek ekibi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi bar ekibinin gösterileri büyük alkış topladı.

Alanı dolduran binlerce mavi-beyazlı taraftar, "Bir dadaş gibi" ve "Nesilden nesile büyüyor sevdan" pankartlarıyla şampiyonluk coşkusunu zirveye taşıdı. Kutlama töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Erzurum temsilcisinin özellikle ligin ikinci yarısındaki çıkışına dikkat çekerek, "Gösterilen başarılı performans ile şampiyonluğu anasının ak sütü gibi hak eden sizleri, takımınızı, malzemecisinden yönetimine kadar özellikle Ahmet Dal Başkanımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu şampiyonlukta emeği geçen, Türk futboluna destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu gardaştan da Dadaşlara selam olsun" dedi.

Erzurumspor FK Onursal Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bugün burada sadece bir şampiyonluğu veya kupayı değil; bir şehrin, bir idealin özünü kutluyoruz. Biz yılmadık. Biliyoruz ki bu şehrin ruhunda birlik, heyecan ve başarı var. Hep beraber bu şehri tekrar ayağa kaldıracağız. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ruh ve azim bu şehirde var ve biz bu ideali yeniden ayağa kaldırmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal da başarının büyük bir sabır ve emeğin ürünü olduğunu vurgulayarak, "Zor zamanlardan geçtik, eleştirildik ama bu sevdaya hizmet etmekten hiç vazgeçmedik. Bu arma pes etmeyi bilmez, bu şehir diz çökmez. Bugün geldiğimiz nokta asla tesadüf değil. Bu başarı hepimizin ve bu daha başlangıç. Erzurumspor'umuzu layık olduğu yerlere taşımak için aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından sahneye tek tek davet edilen teknik heyet ve futbolculara madalyaları takdim edildi ve şampiyonluk kupası gökyüzüne yükseldi. Futbolcular coşkusuna aileleri ve taraftarlar da katıldı.

Havai fişek gösterileriyle görsel bir şölene dönüşen şampiyonluk kutlamaları, Merve Özbey'in verdiği konserle son buldu. - ERZURUM