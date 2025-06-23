Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile prensip anlaşması sağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli teknik direktör Serkan Özbalta ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.
Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile bir süre önce yollarını ayırmıştı.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile Anlaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?