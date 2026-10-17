Erzurumspor FK, Süper Lig'de Eyüpspor'u 2-0 yenerek 8. haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Süper Lig'de Eyüpspor'u 2-0 yenerek 8. haftayı galibiyetle kapattı

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Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Mavi-beyazlıların golleri 19. dakikada Cardoso ve 47. dakikada Eren Tozlu'dan geldi; 53. dakikada Giorbelidze'nin golü faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze (Dk. 90 Agyekum), Baiye, Owusu (Dk. 80 Sefa Akgün), Rodriguez (Dk. 90 Cengizhan Bayrak), Cardoso (Dk. 71 Diabate), Eren Tozlu (Dk. 80 Kerk)

Eyüpspor: Emre Bilgin, Jawad El Yamiq, Anıl Yaşar, Jules, Michalak (Dk. 55 Talha Ülvan), Taşkın İlter (Dk. 82 da Costa), Massanga, Giordano, Boutobba (Dk. 55 Pintor), Yao (Dk. 67 Sabiri), Yusuf Barası (Dk. 67 Mete Kaan Demir)

Goller: Dk. 19 Cardoso, Dk. 47 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kart: Dk. 17 Jules (Eyüpspor)

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

47. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıya hızlı başlayan mavi-beyazlı ekipte, sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Yumlu'nun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Eren Tozlu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

53. dakikada Erzurumspor FK'nin atağında, Michalak ile girdiği kafa mücadelesinin ardından ayakta kalan Giorbelidze, topu sağ kanattaki Baiye'ye aktardı. Baiye'nin arka direğe gönderdiği ortaya kayarak vuran Giorbelidze, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak hakem Erdem Mertoğlu, Giorbelidze'nin kafa mücadelesinde Michalak'a faul yaptığını belirleyerek golü geçersiz saydı.

57. dakikada rakip takım kalecisi Emre Bilgin'in uzun pasında sol kanatta topu kontrol eden Giorbelidze, meşin yuvarlağı ceza sahasının sol çaprazına kadar taşıyarak şutunu çekti. Kaleci Emre Bilgin, üzerine gelen topu kontrol ederek gole izin vermedi.

64. dakikada Eyüpspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Barası, Yao ile yaptığı duvar pasının ardından ceza sahasında yeniden topla buluştu. Barası'nın kale sahasına gönderdiği topu kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.

82. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Sabiri'nin sağ ayağıyla doğrudan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

90+3. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Sabiri'nin uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta, kaleci Ertuğrul Taşkıran soluna gelen topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Erzurumspor FK'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA
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