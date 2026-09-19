Erzurumspor FK, Süper Lig'de yarın Samsunspor ile 7. kez karşılaşacak - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Süper Lig'de yarın Samsunspor ile 7. kez karşılaşacak

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Erzurumspor FK, Süper Lig\'de yarın Samsunspor ile 7. kez karşılaşacak
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Samsunspor ile 7. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 6 maçta Samsunspor 3 galibiyet alırken 3 maç berabere bitti; iki takımın da ligde 4 puanı bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek Erzurumspor FK, rakibiyle 7. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK ile Samsunspor, yarın saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki ekip, yarın oynanacak mücadeleyle birlikte 7. kez birbirlerine rakip olacak.

6 karşılaşmada Samsunspor üstün

Erzurumspor FK ile Samsunspor daha önce 2017-2018, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Trendyol 1. Lig'de olmak üzere 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerin 3'ünü Samsunspor kazanırken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki 6 maçta Samsunspor rakip fileleri 8 kez havalandırırken, Erzurumspor FK ise 5 gol kaydetti.

Erzurum'daki maçlarda da Samsun üstün

İki takım arasında Erzurum'da oynanan 3 karşılaşmada Samsunspor 1 galibiyet elde ederken, 2 mücadele beraberlikle tamamlandı. Erzurum'da oynanan söz konusu maçlarda ev sahibi ekip Samsunspor filelerine 4 gol gönderirken, Karadeniz temsilcisi 5 golle karşılık verdi.

İki takımın da 4 puanı bulunuyor

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in geride kalan 5 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 4 puanla ligde 15'. sırada yer alıyor.

Samsunspor ise ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, 4 puanla averaj farkıyla 14. sırada bulunuyor.

Taşkınsoy düdük çalacak

Erzurumspor FK ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Murat Şener yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Kaynak: İHA
Erzurumspor KulübüTrendyol Süper LigSamsunsporFutbolSporSon Dakika

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