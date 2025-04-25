Erzurumspor FK, Süper Lig Hedefinde Kenetlendi - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Süper Lig Hedefinde Kenetlendi

Erzurumspor FK, Süper Lig Hedefinde Kenetlendi

Kış koşullarında bile takımlarını destekleyen Erzurumspor FK taraftarı, Süper Lig için umutlu.

25.04.2025 11:37
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Kar, kış, yağmur, çamur demeden her maçta takımını destekleyen Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK taraftarı, Süper Lig hedefi için kenetlendi.

Sezon başındaki transfer yasağı başta olmak üzere yaşadığı sıkıntılara rağmen ligde başarılı mücadelesini sürdüren mavi-beyazlı ekip, zirve yarışını devam ettirdi.

Kazım Karabekir Stadı'nın 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle sadece kale arkası tribünleri kullanabilen Erzurumspor FK'de taraftarlar, kış koşullarının çetin geçtiği kentte tüm olumsuz şartlara rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

Erzurumspor FK, son 3 haftası oynanacak ligde 58 puanla 4. sırada yer alıyor.

Yeniden Süper Lig'e çıkma hesapları yapılıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu garantilediği ligde ikinci sıradaki Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün 2, üçüncü Gençlerbirliği'nin ise 1 puan gerisinde bulunan Erzurumspor FK'nin taraftarı, takımlarının Süper Lig'e çıkacağına inanıyor.

1. Lig'de 2017-2018 sezonunu 5. sırada tamamlayan mavi-beyazlı ekip, play-off finalinde penaltı atışlarıyla Gazişehir Gaziantep'e üstünlük kurarak Erzurum'un 17 yıllık Süper Lig hasretine son vermişti.

Süper Lig'de tutunamayan ve 2018-2019 sezonu sonunda yeniden 1. Lig'e düşen Erzurum temsilcisi, 2019-2020'de ligi ikinci sırada tamamlayıp yeniden Süper Lig'e çıktı. Bir kez daha tutunamadığı ligden düşen mavi-beyazlı ekipte, yeniden Süper Lig'e dönmenin hesapları yapılıyor.

"Liderlik konumu oldu, düşüş yaşadık"

Dadaşlar Taraftar Grubu Genel Koordinatörü Tevhit Ergin, AA muhabirine, 1. Lig'in son haftalarının büyük heyecana sahne olduğunu söyledi.

Mavi-beyazlı takımın ligde farklı konumlara geldiğini ifade eden Ergin, şöyle konuştu:

"Erzurumspor'un liderlik konumu oldu, düşüş yaşadık, fikstür avantajını kullanamadık. Son haftalara girince Süper Lig'e çıkma şansımız çok fazlaydı. İstanbulspor maçındaki hakem olayına değinmeden geçmek abes olur. Aslında buraya gelen hakemlere brifing verilmeli. Sadece Erzurum için değil Anadolu'daki tüm takımlar için art niyetli gelmemeleri noktasında brifing verilmeli. İstanbulspor maçına gelen İzmir bölgesi hakemi artık kafasında ne kurgulamışsa VAR ile iletişim kurulamadı."

Hakemlerin hak gözeterek adil maç yönetmesini isteyen Ergin, "9 puan alırsak direk final oynarız. Erzurumspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur. Bu şehrin ruhunda şampiyonluk var diyoruz. Bu takımın play-off'ta üst lige çıkacağına herkesten çok inanıyorum. " diye konuştu.

"Bu şehir gerçekten Süper Lig'i hak ediyor"

Erzurumsporlular Taraftar Grubu Lideri Kürşat Çetin de her zaman takımlarına sahip çıkacaklarını anlattı.

Son oynanan İstanbulspor maçına hakem hatalarının damga vurduğunu savunan Çetin, şunları kaydetti:

"Taraftar ve camia olarak takımımıza sahip çıkmamız lazım. Artık işin finaline geldik, şampiyon olamasak da bu işin play-off'ları var. Hiçbir şeyin bittiği yok. İki kez başardığımız play-off'ların üçüncüsü neden olmasın. Bu şehir bunu kaldıracak güçte. Önemli olan herkesin bu takıma el atması. Bu şehir gerçekten Süper Lig'i hak ediyor."

Çetin, her türlü zorlukta takımlarının yanında olduklarını vurgulayarak, "Soğuk havalarda maçlara gittik ve taraftar üzerine düşeni her zaman yapıyor, yine yapar. Bu şartlarda son düzlüğe geldiğimizde önümüze çıkan bu etmenler, ister istemez umutsuzluğa itti. Federasyon da artık gereken önlemleri almalı. Biz her sene hakem hatalarından dolayı aynı problemleri yaşamak istemiyoruz. Biz o dönemlerden geldiysek bundan sonra da Süper Lig'e gideceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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