Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, santrfor Sylla Cheickne'yi kadrosuna dahil etti.
Mavi-beyazlı kulüp, Gürcistan Ligi takımlarından Iberia 1999 forması giyen ve 71 maçta 28 gol, 12 asist yapan Sylla Cheickne ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Kulüp tesislerinde takımla çalışmalara başlayan Malili futbolcu, 29 numaralı formayı giyecek.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor FK, Sylla Cheickne'yi Transfer Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?