Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: Hedefimiz Play-off

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, ilk olarak ligde kalıcı olmayı amaçladıklarını ancak elde ettikleri başarılarla hedef yükseltip play-off'a katılmak istediklerini söyledi.
Hakan Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına çaok iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. İlk yarıda da güzel futbol oynadıklarını ifade eden Kutlu, "Şu ana kadar 10 maçta 1 gol yedik. Ligin ikinci yarısı için çok hatırı sayılır bir puan. Aslında bir ligin ilk yarısında da çok önemli futbol oynuyorduk kazanamadığımız maçlar vardı. İlk yarıda kötü oynadığımız maç hangisi dersek Çorum maçının ikinci, Sakarya maçının ise ilk yarısı derim. Yani başından sonuna kadar kötü oynadığımız maç yoktu." dedi.
Mavi-beyazlı oyuncuların ligin ikinci yarısındaki Antalya kampına tam kadro ile katıldığını hatırlatan Kutlu, bunun sonucunu da güzel şekilde aldıklarını anlatarak, şunları söyledi:
"O kamp döneminin meyvelerini ikinci yarının başından beri topluyoruz. Erzurumspor için önemli bir süreç. Gol yememenin yanında iyi futbol oynuyor, rakiplerimize çok az pozisyon verip fazlasıyla da gol pozisyonuna giriyoruz. Geldiğimiz günden itibaren hep Erzurumspor'un büyüklüğüne hem kendimiz inandık hem bunu futbolcularımıza aşılamaya gayret ettik. Bu süreçte de bunun meyvelerini topladık. Dediğim gibi önemli bir süreç. İnşallah devam ettiririz."
"Tuzlaspor maçından sonra hedefimizi yükselttik"
Alınan bu güzel sonuçların ardından düşme potasından iyice uzaklaştıklarına işaret eden Kutlu, şöyle devam etti:
"Bizim ilk hedefimiz bu ligde kalıcı olup iyi futbol oynayıp taraftarımızı memnu etmekti. Şu an alttaki takımlarla ligin son 7 haftasına girdiğimizde 10 puanlık bir avantajımız var ayrıca ikili averajımız hepsinden iyi. Tuzlaspor maçından sonra hedefimizi yükselttik. Play-off'a kalabilirsek inşallah orası için mücadele edeceğiz. Tabii matematiksel olarak da ligin altından kurtulmak yine gerçekçi hedefimiz."
Kutlu, taraftarların kendilerine ilk günden beri her koşulda sahip çıktığını belirterek, Erzurumspor'un potansiyeli güçlü bir takım ve Erzurum'un da güçlü bir şehir olduğunu dile getirdi.
Puan olarak rahat olduklarını ve kalan maçlarda gösterecekleri performansın play-off yolunda önemli olduğunu söyleyen Kutlu, "Kalan bölümde de taraftarımıza iyi futbol seyrettirip, kendimizi play-off'a atmak istiyoruz. Şimdi Giresunspor maçı var ve bizim adımıza çok önemli bir maç. Böyle takımlar çok mücadele eden, kazanmayı çok isteyen takımlar oluyor. Ligin ilk yarısında mağlup olmuştuk ama farklı kadroları vardı. Hem ligin altından kurtulmak hem de play off potasına bir adım daha yaklaşmak için çok önem veriyoruz. İnşallah o maçta taraftarımızla birlikte galibiyet coşkusunu yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: Hedefimiz Play-off - Son Dakika
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