Muzaffer Bilazer: "Göztepe deplasmanında alınan 1 puan kötü değildir"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, Göztepe deplasmanından alınan 1 puanın kötü olmadığını belirterek, yaşadıkları zorluğa rağmen her şeye meydan okuyarak devam edeceklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, değerlendirmelerde bulundu.

Muzaffer Bilazer, "Taraftarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Göztepe taraftarlarına da teşekkür ederim. Maç öncesinde yapılan koreografi de Göztepe'nin tarihine olan saygımızı daha çok pekiştirdi. Göztepe deplasmanı kolay değil. Sevinelim mi üzülelim mi bilemedik. Oyuna dengeli başlamaya çalıştık. Topun arkasında durmaya çalıştık. Bazen stoperlere olan baskıda çok uzak kaldık. Defansın arkasına atılan golle Göztepe bize sıkıntı çıkardı. İkinci yarıda oyuncu değişikliğine gitmek zorundaydık. Yaptığımız değişiklikler ofansif gücümüzü artırmak yönündeydi ve takım doğru reaksiyon gösterdi. Skoru dengeledikten sonra galibiyete yakın taraf bizdik. İki maçta 4 puan kaybımız var. Göztepe deplasmanında alınan 1 puan kötü değildir. Yaşadığımız zorluklara rağmen her şeye meydan okuyarak yolumuza devam etmek zorundayız. Eksik oyuncularımızın katılımıyla daha iyi bir Erzurumspor izleteceğiz" dedi. - İZMİR