Muzaffer Bilazer: "Göztepe deplasmanında alınan 1 puan kötü değildir" - Son Dakika
Üye Girişi

Muzaffer Bilazer: "Göztepe deplasmanında alınan 1 puan kötü değildir"

22.08.2022 01:16
Muzaffer Bilazer: "Göztepe deplasmanında alınan 1 puan kötü değildir"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, Göztepe deplasmanından alınan 1 puanın kötü olmadığını belirterek, yaşadıkları zorluğa rağmen her şeye meydan okuyarak devam edeceklerini söyledi.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, Göztepe deplasmanından alınan 1 puanın kötü olmadığını belirterek, yaşadıkları zorluğa rağmen her şeye meydan okuyarak devam edeceklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, değerlendirmelerde bulundu.

Muzaffer Bilazer, "Taraftarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Göztepe taraftarlarına da teşekkür ederim. Maç öncesinde yapılan koreografi de Göztepe'nin tarihine olan saygımızı daha çok pekiştirdi. Göztepe deplasmanı kolay değil. Sevinelim mi üzülelim mi bilemedik. Oyuna dengeli başlamaya çalıştık. Topun arkasında durmaya çalıştık. Bazen stoperlere olan baskıda çok uzak kaldık. Defansın arkasına atılan golle Göztepe bize sıkıntı çıkardı. İkinci yarıda oyuncu değişikliğine gitmek zorundaydık. Yaptığımız değişiklikler ofansif gücümüzü artırmak yönündeydi ve takım doğru reaksiyon gösterdi. Skoru dengeledikten sonra galibiyete yakın taraf bizdik. İki maçta 4 puan kaybımız var. Göztepe deplasmanında alınan 1 puan kötü değildir. Yaşadığımız zorluklara rağmen her şeye meydan okuyarak yolumuza devam etmek zorundayız. Eksik oyuncularımızın katılımıyla daha iyi bir Erzurumspor izleteceğiz" dedi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Turgay Altay: 'İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz' Turgay Altay: 'İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz' Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 1 Erzurumspor FK: 1 Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 1 Erzurumspor FK: 1
Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muzaffer Bilazer: 'Göztepe deplasmanında alınan 1 puan kötü değildir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:42 Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1
23:27 Manisa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı
23:24 Futbola geri dönen Yattara, Muğla'da davul zurnayla karşılandı
22:56 Dünyaca ünlü Fransız gazetesinden Türkiye değerlendirmesi! "Çok kutupluluk virtüözü"
22:30 Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor! 2007'den bu yana ligde en erken atılan gole imza attı
22:03 Başakşehir doludizgin! Kayserispor'u rahat bir oyunla 2-0 mağlup ettiler
22:00 Star Wars'ın başrolü Mark Hamill'den Mansur Yavaş'a destek! "Mansur Yavaş kazansın"
21:48 Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 34 yaş küçük eşiyle Nişantaşı'nda görüntülendi
21:03 Koronavirüs ve maymun çiçeği derken şimdi de domates gribi çıktı! İşte hastalığın ilk belirtileri...
20:51 Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 01:16:37. #1.11#
SON DAKİKA: Muzaffer Bilazer: "Göztepe deplasmanında alınan 1 puan kötü değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement