Erzurumspor, Tonio Teklic'i Transfer Etti - Son Dakika
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Erzurumspor, Tonio Teklic'i Transfer Etti

Erzurumspor, Tonio Teklic\'i Transfer Etti

Erzurumspor FK, Trabzonspor'dan Hırvat futbolcu Tonio Teklic'i 1 yıllık kiralık sözleşmeyle transfer etti. Transferle ilgili hazırlanan video büyük ilgi gördü.

11.09.2024 12:19
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Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Trabzonspor'dan Hırvat futbolcu Tonio Teklic'i renklerine bağladı.

Mavi-beyazlı takımda transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, son olarak Trabzonspor'dan Tonio Teklic ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Teklic'in, Erzurumspor FK'ya transferi ile ilgili hazırlanan videosu ise büyük ilgi gördü. Kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda 25 yaşındaki futbolcu, milli atıcı Yusuf Dikeç'in pozunu verdi. Tek eli cebinde soğukkanlı tavrı ve okuma gözlükleriyle atış yaparak Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli Dikeç'ten esinlenerek hazırlanan videoda, Tonio Teklic'in hedefi 25'ten vurduğu vurgulandı.

Tonio Teklic için bir de doğum günü kutlaması yapıldı. Erzurumspor FK tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün antrenman öncesi futbolcumuz Tonio Teklic'in doğum gününü kutladık. Bir kez daha futbolcumuzun yeni yaşını kutluyor, şanlı formamız altında sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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