Erzurumspor FK transferde son gün Agyekum, Acar ve Rençber'i kadrosuna kattı
Erzurumspor FK, transfer döneminin son gününde Lawrence Agyekum, Emirhan Acar ve Taha Rençber ile anlaştı. Agyekum kiralık, Acar ve Rençber ise bonservisli olarak kadroya katıldı.
Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminin son gününde Lawrence Agyekum, Emirhan Acar ve Taha Rençber'i kadrosuna kattı.
Mavi-beyazlı ekip, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lawrence Agyekum'u Belçika Jupiler Pro League ekibi Cercle Brugge'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kariyerinde Liefering, Salzburg ve Cercle Brugge formalarını terleten Agyekum, geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giyerek 2 asist kaydetti.
Erzurumspor FK, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Acar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Bandırmaspor formasıyla 1. Lig'de 27 maçta görev alan Acar, 3 gol kaydetti. Kariyerinde daha önce Tirol, Torino U19 ve U20 formalarını da terleten Emirhan Acar, aynı zamanda Türkiye U21 Milli Takımı oyuncusu.
Mavi-beyazlıların kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Taha Rençber ile ise 1 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezonu Hopaspor'da kiralık olarak geçiren Rençber, Artvin ekibinde forma şansı bulamadı.
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