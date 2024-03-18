- Erzurumspor FK - Tuzlaspor maçının ardından
Hakan Kutlu: "Yeni hedefimiz play-off olacak"
Bekir İrtegün: "Üzgünüz, telafi etmeye gayret edeceğiz"
ERZURUM - Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Tuzlaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Tuzlaspor maçının kendileri açısında çok kritik maç olduğunu belirterek, "Bizim açımızdan çok çok kritik bir maçtı. Çünkü rakibimiz deplasmanda Kocaeli gibi bir takımı mağlup edip bize gelmişlerdi. Puana ihtiyaçları vardı onların da. Kendi adımıza kazanıp alttan kurtulmak istiyorduk, kazanıp alttaki takımlarla puan farkını açmak istiyorduk. Bizim hedef maçımızdı. Ama ilk 7'yi bundan sonra rahatlıkla diyebileceğimi söylerim. Ligin altından artık koptuk diyebilirim. Yeni hedefimiz play-off olacak. Bunu bugüne kadar hiç dillendirmedim. Çünkü hani matematiksel olarak değilse bile artık hani rahat bir puana eriştik. Bundan sonraki süreç bizim adımıza önemli. Oyuncularıma sürekli söylüyorum. Bir buçuk yıldır buradayım. Geçen sene göreve başladığımız günden beri büyük övgüleri hak ediyorlar. Takım kaptanından Mustafa Yumlu'dan, Orhan'ından. Eren'inden, Celal'inden, hepsini sayamayacağım. Büyükleri kim saydı? Göktuğ'undan en gencine kadar, Yakup'una kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün övgüleri hak ediyorlar" dedi.
Tuzlaspor cephesi
Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün ise, "Erzurum gibi zor bir deplasmanda, son 9 maçta bir gol yemiş, çok katı savunmayla oynayan, ileriye direkt özellikle Eren'i çok iyi kullanan takıma karşı burada en az bir puanla dönmeyi istiyorduk. Buna göre de çalıştık. Nitekim anlattığımız, çalıştığımız pozisyonlardan golün gelmesi üzüntü verici açıkçası. Çok zoruna gidiyor insanın böyle önemli bir haftada. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi güzel bir ara var. Bu aradan sonra bakacağız. İyi çalışacağız. İki tane önemli maçta Ümraniye ve Giresun'a başlayacağız. Telafi etmeye gayret edeceğiz. Erzurumspor'u bu çıkışından dolayı tebrik ederim. İyi gidiyorlar. Hakan Hoca başta olmak üzere oyuncu arkadaşlarımı ve camiayı tebrik ederim" diye konuştu.
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TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yaşanan skandal olaylarla ilgili olarak resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, olayların sorumlularına gerekli cezaların uygulanacağı belirtildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda yamaç paraşütü yapan M.F.Ş. isimli pilot, kontrolünü kaybederek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan pilot, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sahaya giren seyircilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise olaylarla ilgili gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağını bildirdi. Maçta yaşanan olaylar arasında teknik direktörlerin açıklamaları da yer aldı.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 yaş altı flöre ve epe açık turnuvaları Ankara, Şanlıurfa, Kocaeli ve Sivas'ta gerçekleştirildi. Toplamda 902 sporcu, flörede 443 ve epede 459 olmak üzere bu turnuvalarda mücadele etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturmanın derhal başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sporun centilmenlik olduğunu ve futbol sahalarında şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Trabzonspor'un futbolcusu Enis Bardhi, Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylar hakkında skandal bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin sevincini eleştiren Bardhi, ''Bu provokasyonları kimsenin yapmaması gerekiyor. Benim hayatımda hiç yaşamadığım bir manzara. Bunlar çok kötü bir tecrübe. O kutlamayı yaparsanız insanları provoke edersiniz.'' dedi.
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