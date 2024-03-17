Erzurumspor FK, Tuzlaspor\'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Tuzlaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Tuzlaspor maçının kendileri açısında çok kritik maç olduğunu belirterek, "Bizim açımızdan çok çok kritik bir maçtı. Çünkü rakibimiz deplasmanda Kocaeli gibi bir takımı mağlup edip bize gelmişlerdi. Puana ihtiyaçları vardı onların da. Kendi adımıza kazanıp alttan kurtulmak istiyorduk, kazanıp alttaki takımlarla puan farkını açmak istiyorduk. Bizim hedef maçımızdı. Ama ilk 7'yi bundan sonra rahatlıkla diyebileceğimi söylerim. Ligin altından artık koptuk diyebilirim. Yeni hedefimiz play-off olacak. Bunu bugüne kadar hiç dillendirmedim. Çünkü hani matematiksel olarak değilse bile artık hani rahat bir puana eriştik. Bundan sonraki süreç bizim adımıza önemli. Oyuncularıma sürekli söylüyorum. Bir buçuk yıldır buradayım. Geçen sene göreve başladığımız günden beri büyük övgüleri hak ediyorlar. Takım kaptanından Mustafa Yumlu'dan, Orhan'ından. Eren'inden, Celal'inden, hepsini sayamayacağım. Büyükleri kim saydı? Göktuğ'undan en gencine kadar, Yakup'una kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün övgüleri hak ediyorlar" dedi.
Tuzlaspor cephesi
Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün ise, "Erzurum gibi zor bir deplasmanda, son 9 maçta bir gol yemiş, çok katı savunmayla oynayan, ileriye direkt özellikle Eren'i çok iyi kullanan takıma karşı burada en az bir puanla dönmeyi istiyorduk. Buna göre de çalıştık. Nitekim anlattığımız, çalıştığımız pozisyonlardan golün gelmesi üzüntü verici açıkçası. Çok zoruna gidiyor insanın böyle önemli bir haftada. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi güzel bir ara var. Bu aradan sonra bakacağız. İyi çalışacağız. İki tane önemli maçta Ümraniye ve Giresun'a başlayacağız. Telafi etmeye gayret edeceğiz. Erzurumspor'u bu çıkışından dolayı tebrik ederim. İyi gidiyorlar. Hakan Hoca başta olmak üzere oyuncu arkadaşlarımı ve camiayı tebrik ederim" diye konuştu. - ERZURUM
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi. Şampiyonaya 20 kulüpten 105 kadın ve 123 erkek sporcu katıldı. Sporcular, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerindeki yarışlar ile bayrak yarışlarında mücadele etti. 3 gün süren şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK ile Boluspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın ardından teknik direktörler İsmet Taşdemir ve Yalçın Koşukavak açıklamalarda bulundu. Taşdemir, takımının son paslardaki beceriksizlik nedeniyle galibiyet alamadığını belirtirken, Koşukavak ise zemin problemi nedeniyle oyunun zorlaştığını ifade etti.
Erzurumspor FK'nın teknik direktörü Hakan Kutlu, Tuzlaspor'u 1-0 yenerek ligde ilk 7'yi kovalayacaklarını söyledi. Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanarak alt sıralardan kurtulduklarını ve artık play-off hedeflediklerini belirtti. Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün ise Erzurum'un zor bir deplasman olduğunu ifade ederek, Erzurumspor'u tebrik etti.
Türkiye Oryantiring Federasyonu faaliyet programında yer alan Kırıkkale 14 Yaş Altı 2. Kademe Oryantiring Yarışması, Kırıkkale Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlendi. 16-17 Mart tarihlerinde Hacılar beldesi ile Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 16 ilden 54 kulüp ve 672 sporcu katıldı. Ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ve Oryantiring Federasyonu Genel Sekreteri Bora Göktepe tarafından verildi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 3. dakikada Strandberg'in golüyle öne geçen Hatayspor, VAR incelemesi sonucu golün geçerli sayıldığı maçta ilk yarıyı önde kapattı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi. Galatasaray'ın golünü Mertens atarken, Kasımpaşa'nın golü ise Icardi'nin kendi kalesine attığı golle geldi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde yaklaşık 700 olimpik ya da yarı olimpik havuz yapıldığını ve bu havuzlarda 10 milyon çocuğa yüzme öğretildiğini belirtti. Bakan Bak ayrıca, Malatya'ya yeni eserler kazandırıldığını ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nin açılacağını duyurdu.
Bölgesel Amatör Lig'in 20. haftasında Eskişehirspor, evinde Kırşehir Gençlik Hizmetleri'ni 3-0 yenerek galibiyetini sürdürdü.
Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenildikleri maçın ardından üzgün olduklarını belirtti. İnan, oyuncularının iyi mücadele ettiğini ve pozisyonlar yakaladıklarını ancak sonucu getiremediklerini söyledi. Ayrıca, ofansif çalışmalarının iyi olduğunu ve Gökhan Akkan'ın önemli bir maç çıkardığını ifade etti. İnan, kümede kalma puan barajının 42'de kalacağına inandığını da ekledi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında Hatayspor, 1-0 öne geçti. Strandberg'in attığı golle Hatayspor galibiyete ulaştı.
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