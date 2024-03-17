Erzurumspor FK, Tuzlaspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Tuzlaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Erzurumspor FK, Tuzlaspor\'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Tuzlaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçın kendileri için kritik olduğunu ve hedeflerinin play-off olduğunu belirtti. Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün ise, maçtan puan almayı hedeflediklerini ancak gol yediklerini söyledi.

17.03.2024 16:49  Güncelleme: 16:52
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Tuzlaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Tuzlaspor maçının kendileri açısında çok kritik maç olduğunu belirterek, "Bizim açımızdan çok çok kritik bir maçtı. Çünkü rakibimiz deplasmanda Kocaeli gibi bir takımı mağlup edip bize gelmişlerdi. Puana ihtiyaçları vardı onların da. Kendi adımıza kazanıp alttan kurtulmak istiyorduk, kazanıp alttaki takımlarla puan farkını açmak istiyorduk. Bizim hedef maçımızdı. Ama ilk 7'yi bundan sonra rahatlıkla diyebileceğimi söylerim. Ligin altından artık koptuk diyebilirim. Yeni hedefimiz play-off olacak. Bunu bugüne kadar hiç dillendirmedim. Çünkü hani matematiksel olarak değilse bile artık hani rahat bir puana eriştik. Bundan sonraki süreç bizim adımıza önemli. Oyuncularıma sürekli söylüyorum. Bir buçuk yıldır buradayım. Geçen sene göreve başladığımız günden beri büyük övgüleri hak ediyorlar. Takım kaptanından Mustafa Yumlu'dan, Orhan'ından. Eren'inden, Celal'inden, hepsini sayamayacağım. Büyükleri kim saydı? Göktuğ'undan en gencine kadar, Yakup'una kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün övgüleri hak ediyorlar" dedi.

Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün ise, "Erzurum gibi zor bir deplasmanda, son 9 maçta bir gol yemiş, çok katı savunmayla oynayan, ileriye direkt özellikle Eren'i çok iyi kullanan takıma karşı burada en az bir puanla dönmeyi istiyorduk. Buna göre de çalıştık. Nitekim anlattığımız, çalıştığımız pozisyonlardan golün gelmesi üzüntü verici açıkçası. Çok zoruna gidiyor insanın böyle önemli bir haftada. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi güzel bir ara var. Bu aradan sonra bakacağız. İyi çalışacağız. İki tane önemli maçta Ümraniye ve Giresun'a başlayacağız. Telafi etmeye gayret edeceğiz. Erzurumspor'u bu çıkışından dolayı tebrik ederim. İyi gidiyorlar. Hakan Hoca başta olmak üzere oyuncu arkadaşlarımı ve camiayı tebrik ederim" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK, Tuzlaspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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