Erzurumspor FK, Ümraniyespor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurumspor FK, Ümraniyespor'u 2-0 Mağlup Etti

Erzurumspor FK, Ümraniyespor\'u 2-0 Mağlup Etti

Erzurumspor, seyircisiz oynanan maçta Ümraniyespor'u 2-0 yendi. Goller Crociata ve Tozlu'dan geldi.

04.05.2025 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Erzurumspor FK, cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

24. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Benny'den seken top ile orta alanda buluşan Giovanni Crociata ceza sahası önünden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada Oğuz Yıldırım'ın ortasında Poyraz Yıldırım sert ve dündün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Müsabakanın hakemi VAR'dan gelen uyarı ile gol öncesi Giovanni Crociata'ye faul yapıldığı tespit ederek golü iptal etti.

46. dakikada Giovanni Crociata'nın ara pasında topla buluşan Eren Tozlu sol çaprazdan yaptığı bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

90. dakikada sağ kanatta Odise Roshi'ye sportmenlik dışı müdahale sonrası Barış Ekincier kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hakemler: Turgut Doman, Barış Çiçeksoyu, Haydar Avcı

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Gökhan Akkan, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Odise Roshi, Giovanni Crociata, Azubuike Okechukwu (Mehmet Taş dk. 81), Tonio Teklic (Streli Mamba dk. 75), Eren Tozlu, Cheikne Sylla (Sefa Akgün dk. 68)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Batuhan Artarslan, Salih Sarıkaya, Toni Tasev, İlkan Sever, Celal Hanalp, Ömer Kara

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Tomislav Glumac (Batuhan Çelik dk.76), Oğuz Yıldırım (Ali Turap Bülbül dk. 87), Dimitri Cavare, Engjell Hoti (Serkan Göksu dk. 59), Jurgen Bardhi, Atalay Babacan (Emre Kaplan dk. 59), Cebio Soukou (Barış Ekincier dk. 87), Benny, Poyraz Yıldırım

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Sertkaya, Mehmet Güneş, Furkan Apaydın, Yusuf Deniz Şaş

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Goller: Giovanni Crociata (dk. 24), Eren Tozlu (dk. 46) (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Barış Ekincier (dk. 90) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Cheikne Sylla (Erzurumspor FK), Engjell Hoti, Tomislav Glumac, Atalay Babacan (Ümraniyespor) - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eren Tozlu, Maç Sonucu, Trendyol, erzurum, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor FK, Ümraniyespor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:51:20. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurumspor FK, Ümraniyespor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.