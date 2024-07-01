Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde yeni sezonun ilk idmanına çıktı.
Isınma, koşu ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
1. etap kamp çalışmalarını 11 Temmuz Perşembe günü yapacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak olan Erzurumspor FK'nin maç programı ilerleyen tarihlerde kulüp tarafından paylaşılacak.
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