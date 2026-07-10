Erzurumspor FK Yeni Sezon Hazırlıklarının İlk Etabını Tamamladı - Son Dakika
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Erzurumspor FK Yeni Sezon Hazırlıklarının İlk Etabını Tamamladı

Erzurumspor FK Yeni Sezon Hazırlıklarının İlk Etabını Tamamladı
10.07.2026 11:30
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Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı, ikinci etap 13 Temmuz'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

Mavi-beyazlı ekibin, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Erzurumspor Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 29 Haziran'da başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı sona erdi.

Futbolcular, verilen iznin ardından 13 Temmuz'da Erzurumspor Tesisleri'nde ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

Erzurum temsilcisi, ikinci etap kamp programı kapsamında 17, 20 ve 23 Temmuz'da üç hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK Yeni Sezon Hazırlıklarının İlk Etabını Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurumspor FK Yeni Sezon Hazırlıklarının İlk Etabını Tamamladı - Son Dakika
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