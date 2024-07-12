Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk kampını tamamladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk kamp çalışmasını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde 1 Temmuz Pazartesi günü sezon hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde 2024-2025 sezonu hazırlıklarının 1. etap kampını 10 günlük çalışmayla tamamlayan futbolcular, 3 gün iznin ardından tekrar bir araya gelecek.
Erzurumsporlu futbolcular, 15 Temmuz Pazartesi günü aynı tesislerde toplanarak 2. etap kamp çalışmaları kapsamında yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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