Erzurumspor FK Yeni Sezona Başladı

Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı.
Lig hazırlıklarını yeni teknik direktör Serkan Özbalta ile başlayan mavi-beyazlı takımda moraller yerinde. Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi'nde sezona hazırlanacak olan Erzurumspor FK tarafından yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdik. Camiamıza ve tüm kulüplere hayırlı olmasını diliyoruz" denildi - ERZURUM
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