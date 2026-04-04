Erzurumspor FK Zor Maçta Galip Geldi

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, milli aradan sonra oynanan müsabakaların zor olduğunu söyledi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakip takımın da kendileri gibi kazanmayı çok istediği bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Bu da bizim işimizi biraz daha zorlaştırdı. Kadro kalitesi iyi bir takıma karşı oynadık. Bu ligin biraz daha üstünde olan kadrolardan." dedi.

Maça iyi başladıklarını ve girdikleri pozisyonların ardından yedikleri golün oyuncular üzerinde strese neden olduğunu ifade eden Özbalta, "Son haftalarda maçlar gergin geçecek bu sadece bizim için değil herkes için gergin geçecek ama sakin kalmak gerekiyor. 1-0 mağlup durumdan sonra taraftar bunun için önemli onların desteğiyle tekrar ayağa kalktık. Şoku atlattık ve atak sayılarını hızlandırdık. Denemelerden sonra devreye girerken bulduğumuz gol bizim için moral açısından çok önemliydi. Oyuncuların gerginliğini üstlerinden atmaları gerekiyordu." diye konuştu.

Özbalta, oyuncuların morallerinin düzelmesiyle ikinci yarıya iyi başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Enteresan bir maç oldu. Kolay değildi ve olmayacağını da biliyorduk. Şükürler olsun ki maçın üstesinden gelen bir oyuncu gurubu vardı. Onları kutluyorum iyi bir gidişat var 5 haftamız kaldı. Belki 3 belki 2 maç kazandığımız zaman garantileyeceğimiz bir banttayız. Şu anda onun peşindeyiz. 4 gün sonra İstanbulspor ile oynayacağımız müsabaka şu an tek düşüncemiz. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum gerçekten beni çok gururlandırdılar. İnşallah seneye üst lige çıkarız tribünler de açılıyor çalışma var onlar da açılınca inşallah bir daha ki sene kulübü öne götürecek atılımlar yaparız."

Hikmet Karaman: "Ligin lideriyle başa baş mücadele ettik"

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman da güzel bir maç oynadıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Müsabakada 1-0 öne geçtikten sonra 2 yapabilecek çok net pozisyonlarımız oldu. İkinci yarıda skoru değiştirmek için hücum adamlarını oyuna soktuk fakat Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Teknik heyet ve futbolcular çok güzel bir mücadele içindeler. Ezber bir oyunları var. Hem fiziksel kapasiteleri hem birbirlerini çok iyi tanıyan herhalde 4 senedir yan yana oynayan bir takım bu çok önemli. Erzurumspor ile gol atma bakımından neredeyse yarı yarıya fark var buna rağmen burada ligin lideriyle başa baş mücadele ettik. 1-0'dan sonra ikinci golü bulsak belki başka bir yere gidecekti. 1-1 olduğunda zaman zaman fiziksel, zaman zaman gol vuruşunda zorluklar çektik. Dadaşlara başarılar diliyorum iyi bir maç oldu."