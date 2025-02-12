Erzurumspor, Gençlerbirliği'ne Yenildi - Son Dakika
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Erzurumspor, Gençlerbirliği'ne Yenildi

Erzurumspor, Gençlerbirliği\'ne Yenildi

Erzurumspor FK, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetti. Teknik direktör Hakan Kutlu, istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirtti.

12.02.2025 19:20
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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Erzurumspor FK'da teknik direktör Hakan Kutlu, maçın büyük bölümünde istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını söyledi.

Hakan Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da maçı kazanmak için elinden geleni yaptığını belirterek, "45 ve 60. dakika aralığında hem oyun hem de pozisyon üstünlüğünü ele geçirmiştik. O dakikalar arasında girdiğimiz çok net gol pozisyonları var, onlardan bir tanesini gole çevirseydik maçın seyri değişebilirdi. Rakibimiz de gerçekten maçı kazanmayı çok istedi." diye konuştu.

Son zamanlarda iç sahada istedikleri oyunu tam anlamıyla sahaya yansıtamadıklarını dile getiren Kutlu, "Maça ne yazık ki 1-0 mağlup başladık. İlk yediğimiz golün başlangıcı kesinlikle fauldü. Geriye düştüğünüz zaman bu tip zeminlerde skoru yakalamak, öne geçmek zor oluyor. Zaten iç sahadaki son 5-6 maçımızda istediğimiz oyunu sergileyemiyoruz. Kazandık, skorları aldık ama yine de istediğimiz futbolu içeride sergileyemedik. Bunun belli başlı sebepleri var. Pozisyon üretmeye çalışan bir takım olmak zorunda olduğumuz için ne yazık ki istediğimizin çoğunu yapamadık. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum önümüzdeki maçta kaybettiğimiz puanı telafi etmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise iki takım için de önemli bir maç oynadıkları ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buraya gelirken hem iyi bir takımla hem de kötü bir zeminde oynayacağımızı biliyorduk. Rakibin özellikle duran toplardaki istatistikleri çok yüksekti. Formasyon anlamında, savunma anlamında çalıştık. Maça iyi başladık ve bu bizim için artıydı. Uzun top oynamayı tercih ettik çünkü zemin elverişli değil. 30. dakikadan sonra Erzurumspor duran toplarla kalemize geldi ki buradan da golü yedik. 2. golü bulduktan sonra oyun artık bizim lehimize avantaj sağladı. Kazandığımız için mutluyum. Zirve yarışında çok önemli bir galibiyet. Kocaelispor belki biraz daha puan anlamında önde ama ikincilik için biz de adayız. Zor bir deplasmandan önemli bir 3 puanla dönüyoruz. Erzurumspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erzurumspor, Gençlerbirliği'ne Yenildi - Son Dakika

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