Erzurumspor, Gyrano Kerk ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında sağ kanat oyuncusu Gyrano Kerk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı ekip, son olarak Belçika Pro Lig ekiplerinden Royal Antwerp forması giyen 30 yaşındaki Surinamlı futbolcu Kerk'i kadrosuna kattı.

Kariyerinde Utrecht, Helmond Sport, Lokomotiv Moskova ve Royal Antwerp formalarını giyen tecrübeli oyuncu, geride kalan sezonda Belçika Pro Lig'de 30 maçlık kadroda yer aldı. Bu maçların 27'sine ilk 11'de başlayan Kerk, sezonu 7 gol ve 5 asistle tamamlarken 5 sarı kart gördü.