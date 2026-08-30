Erzurumspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
Erzurumspor FK, Konyaspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı.
Erzurumspor FK, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına 4 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.
Kaynak: İHA
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