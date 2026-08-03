Erzurumspor, Nariman Akhundzada ile Anlaşma Sağladı
Erzurumspor, Azerbaycanlı futbolcu Nariman Akhundzada ile prensipte anlaşma sağladığını duyurdu.
Erzurumspor FK, Azerbaycanlı futbolcu Nariman Akhundzada ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Akhundzada'nın Erzurum'a gelişinin ardından gerçekleştirilecek sağlık kontrolleri sonrasında kendisiyle resmi sözleşme imzalanacaktır." denildi.
Kaynak: AA
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