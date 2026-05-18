Erzurumspor Şampiyon, Şehirde Coşkuyla Kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor Şampiyon, Şehirde Coşkuyla Kutlanıyor

18.05.2026 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselmesi şehirde büyük sevinç yarattı. Trafik ışıklarında kutlama var.

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'nın başarısı şehirde büyük coşku oluşturmaya devam ediyor. Kent genelinde şampiyonluk havası yaşanırken, yapılan görsel çalışmalar vatandaşların ilgisini çekti.

Şehir merkezindeki trafik ışıklarının kırmızı bölümüne "Şampiyon", sarı bölümüne "Erzurum", yeşil bölümüne ise "Spor" yazıları yerleştirildi. Trafikte bekleyen sürücüler ile yayalar ışıklarda Erzurumspor FK'nın şampiyonluk mesajıyla karşılaşıyor. Şehrin çeşitli noktalarına mavi-beyaz bayraklar asılırken, şehir içi ulaşımda hizmet veren otobüslerin ekranlarında da hat numaralarının ardından "Şampiyon Erzurumspor" yazısı yer aldı.

'Çok mutlu ve gururluyuz'

Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden vatandaş Dilara Polat, "Çünkü Erzurumspor 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıktı. Erzurum'un her yerinde, trafik ışıklarında ve otobüs ekranlarında 'Erzurumspor Şampiyon' yazısını görmek benim için bir gurur kaynağı oldu. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Vatandaş Emin Burak Karadağ ise Erzurumspor'un 5 yıl sonra yeniden şampiyon olmasının şehir adına önemli bir başarı olduğunu belirterek, trafik ışıkları ve otobüs ekranlarında yer alan şampiyonluk yazılarını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor Şampiyon, Şehirde Coşkuyla Kutlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
New York’ta 43. Türk Günü coşkuyla kutlandı New York'ta 43. Türk Günü coşkuyla kutlandı
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
Kahramanmaraş’ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı Kahramanmaraş'ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı
Esenyurt’ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada Esenyurt'ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada
Şişli’de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı

09:35
Mersin’de 7 milyar TL işlem hacmi olan yasa dışı bahis örgütü çökertildi, 50 gözaltı var.
Mersin'de 7 milyar TL işlem hacmi olan yasa dışı bahis örgütü çökertildi, 50 gözaltı var.
09:09
Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya şok sözler: Dostluk yalanmış
Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış
08:16
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
08:15
Galatasaray’da Icardi için kader haftası
Galatasaray'da Icardi için kader haftası
08:07
İBB’ye yeni operasyon 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
07:21
Erkan Petekkaya’dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı Apar topar sildi
Erkan Petekkaya'dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı! Apar topar sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 09:45:32. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurumspor Şampiyon, Şehirde Coşkuyla Kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.