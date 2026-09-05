Erzurumspor siftah yaptı! Konyaspor'un kabusu 7 maça çıktı
Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor, sahasında Konyaspor'u Eren Tozlu'nun golüyle 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Konyaspor ise bu sezon çıktığı 4. maçtan da puansız ayrılırken, geçen sezondan bu yana ligdeki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.
Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor ile Konyaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
EREN TOZLU ATTI, ERZURUMSPOR KAZANDI
Erzurumspor'a 3 puanı getiren gol karşılaşmanın 17. dakikasında Eren Tozlu'dan geldi. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Erzurum temsilcisi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
ERZURUMSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Konyaspor karşısında kazanan Erzurumspor, böylece Süper Lig'de bu sezon ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. Erzurum ekibi 4. hafta sonunda puanını 4'e yükseltti.
KONYASPOR 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Konyaspor'un kötü gidişatı ise Erzurum deplasmanında da devam etti. Yeşil-beyazlılar bu sezon oynadığı ilk 4 karşılaşmanın tamamından puansız ayrıldı. Geçen sezonun son 3 haftasında da galibiyet elde edemeyen Konyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
SIRADAKİ RAKİPLERİ BELLİ
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor, Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Konyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
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