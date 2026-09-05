Erzurumspor siftah yaptı! Konyaspor\'un kabusu 7 maça çıktı

Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor ile Konyaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

EREN TOZLU ATTI, ERZURUMSPOR KAZANDI

Erzurumspor'a 3 puanı getiren gol karşılaşmanın 17. dakikasında Eren Tozlu'dan geldi. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Erzurum temsilcisi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ERZURUMSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Konyaspor karşısında kazanan Erzurumspor, böylece Süper Lig'de bu sezon ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. Erzurum ekibi 4. hafta sonunda puanını 4'e yükseltti.

KONYASPOR 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Konyaspor'un kötü gidişatı ise Erzurum deplasmanında da devam etti. Yeşil-beyazlılar bu sezon oynadığı ilk 4 karşılaşmanın tamamından puansız ayrıldı. Geçen sezonun son 3 haftasında da galibiyet elde edemeyen Konyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

SIRADAKİ RAKİPLERİ BELLİ

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor, Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Konyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.