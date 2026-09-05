Erzurumspor siftah yaptı! Konyaspor'un kabusu 7 maça çıktı - Son Dakika
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Erzurumspor siftah yaptı! Konyaspor'un kabusu 7 maça çıktı

Erzurumspor siftah yaptı! Konyaspor\'un kabusu 7 maça çıktı
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Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor, sahasında Konyaspor'u Eren Tozlu'nun golüyle 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Konyaspor ise bu sezon çıktığı 4. maçtan da puansız ayrılırken, geçen sezondan bu yana ligdeki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor ile Konyaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

EREN TOZLU ATTI, ERZURUMSPOR KAZANDI

Erzurumspor'a 3 puanı getiren gol karşılaşmanın 17. dakikasında Eren Tozlu'dan geldi. Kalan dakikalarda skor değişmeyince Erzurum temsilcisi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ERZURUMSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Konyaspor karşısında kazanan Erzurumspor, böylece Süper Lig'de bu sezon ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. Erzurum ekibi 4. hafta sonunda puanını 4'e yükseltti.

KONYASPOR 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Konyaspor'un kötü gidişatı ise Erzurum deplasmanında da devam etti. Yeşil-beyazlılar bu sezon oynadığı ilk 4 karşılaşmanın tamamından puansız ayrıldı. Geçen sezonun son 3 haftasında da galibiyet elde edemeyen Konyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

SIRADAKİ RAKİPLERİ BELLİ

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Erzurumspor, Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Konyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Erzurumspor Kulübü, Eren Tozlu, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor siftah yaptı! Konyaspor'un kabusu 7 maça çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurumspor siftah yaptı! Konyaspor'un kabusu 7 maça çıktı - Son Dakika
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