Erzurumspor Teknik Direktörü Özbalta, Beşiktaş yenilgisini değerlendirdi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, çalıştıkları birçok noktada istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını aktararak, "Takım savunmasında ve adam paylaşımında sıkıntı yaşadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Lige ilk iki hafta puan almadan başlayan ve son iki haftada Gençlerbirliği'nden 1, Konyaspor'dan da 3 puan alan bir ekip olarak buraya geldik. Son oynadığımız Konyaspor maçında da 6-7 pozisyona girdik ve iyi bir izlenim bıraktığımızı düşünüyorum. İlk haftalara fikstür dezavantajıyla başladık diyebiliriz. Buraya gelirken mücadele gücümüze göre ve rakibimizin potansiyeline göre iyi hazırlandık diye düşünüyorum. Takım savunmasında ve adam paylaşımında sıkıntı yaşadık. Yetenekli oyuncuların karşısında alan paylaşımını iyi yapamadığımız anlar da oldu. Atmosfer de müthişti. Devre arasında aldığımız önlemle farkın açılmaması için hareket ettik. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzdeki hafta Samsunspor ile içeride oynayacağımız maç da çok önemli. Takımımızın iyi yolda olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ı da kendi oyuncularımızı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Biz bu kulübü borçlandırmak istemiyoruz"

Önceki yıllara nazaran daha farklı diziliş ile sahaya çıktıklarını aktaran Serkan Özbalta, "Elimizdeki imkanlar bu şekilde. Biz bu kulübü borçlandırmak istemiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda sahaya bu dizilişle çıkmıyorduk. Oyuncu kadromuza ve imkanlarımıza göre takım kuruyoruz. Dizilişimizi de buna göre ayarlamak durumundayız" açıklamasında bulundu.