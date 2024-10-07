Erzurumspor U16 Farklı Kazandı

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Erzurumspor U16 Takımı, 52 Orduspor'u 5-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Genç Dadaşlar, ilk haftanın lideri oldu.

TFF Gelişim Ligleri U16 Yaş Ligi 6. Grup ilk hafta maçında Erzurumspor U16 Takımı, 52 Ordu Spor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Teknik Direktör Savaş Başçoban nezaretindeki Mavi-beyazlıları farka götüren golleri Arda Sümbül, Musa, Ahmet Aslan ve Sefa Koç kaydetti. Erzurumspor U16 Yaş Takımı bu galibiyetle ilk haftanın lideri oldu.

Maç sonunda Teknik Patron Savaş Başçoban ve talebeleri galibiyet coşkusu yaşadı. Başçoban, "Bugün güzel bir futbol sonunda farklı bir skorla galip geldik. Futbolcularımı kutlarım. Destekleri için Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen başta olmak üzere kulüp başkanımız Ahmet Dal ve Alt Yapı Teknik Koordinatörümüz Sefa Yunusoğulları'na teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM