Erzurumspor Vali Mustafa Çiftçi\'yi Heyecanlandırdı

Trendyol 1. Ligde mücadele eden Erzurumspor'un maçlarını izleyen Vali Mustafa Çiftçi'nin son dakikada gelen gol sonrası heyecanı gözlerden kaçmadı.

Erzurumspor'un iç saha maçlarını yakından takip eden Vali Mustafa Çiftçi, dünkü Ümraniyespor maçını Vali Yardımcıları ile birlikte tribünden izledi. Mavi-beyazlı takımın uzatmaların son dakikasında attığı gol tüm tribünleri olduğu gibi Vali Mustafa Çiftçi'yi de sevindirdi.

Vali Çiftçi, maçın uzatma dakikalarında alınan 1 puandan ötürü teknik ekip ve sporcuları tebrik etti. - ERZURUM