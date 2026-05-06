Erzurumspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı

06.05.2026 03:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor, 37. haftada Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Özbalta, maçta pozisyon kaçırdıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Özbeyli Bandırma spor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, maçta birçok gol pozisyonu kaçırdıklarını, buna rağmen zevkli bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta şampiyonluğu garantilediklerini hatırlattı.

Müsabakanın bu sezon iç sahadaki son karşılaşma olduğunu belirten Özbalta, "Bu sene çok şükür içeride hiç mağlup olmadık. Attığımız gole kadar birçok pozisyona girdik. İstatistiklere baktığımız zaman bu maça çıkmadan önce 18 topumuz direkten dönmüştü, bugün de 2 topumuz direkten döndü. Yani onda da ligin zirvesindeyiz." dedi.

Özbalta, rakibin play-off iddiasıyla maça çıktığını ifade ederek, "Bu sene en çok pozisyon kaçırdığımız maçlardan birisiydi. Ama kısmet işte sonuçta karşınızda bir rakip var. Bu rakip, play-off için aday bir rakip. Keçiörengücü ve Manisa FK'nin de iddiası var. Biz hem seyircimizi memnun etmek hem de oynadığımız oyunu taraftarımıza armağan etmek için bu maça çıktık. Kolay değil, bir yıl çok yıpranıyorsunuz bütün antrenmanlar, emekler ve geçen hafta garantileyip bu maça konsantre çıkmak kolay değil." diye konuştu.

Oyuncuların duruşundan memnun olduğunu dile getiren Özbalta, şunları kaydetti:

"Onları tebrik ediyorum, hepsiyle gurur duyuyorum. Gerçekten iyi hazırlandılar, sadece son vuruşlarda biraz başarılı değildik. Onun dışında ciddiyetleri ve odaklanmaları beni ziyadesiyle memnun etti. Sorumlulukla maça çıktık çünkü Keçiörengücü ve Manisa FK takımlarının da beklentileri vardı. Onlar o kadar uzak bir menzilde bize güven duymak istiyor. Aynı durum bizler için de olabilir. Biz spor camiasına bir nebze de olsa o güveni aşılamak istedik. Bu, çok önemliydi. Atılan son gol, iyi bir oyun ve kaçırılan goller, bence zevkli bir müsabaka oldu. Kazanılan şampiyonluk çok çok değerli. Mustafa Gürsel ve ekibini tebrik ediyorum."

Bandırmaspor cephesi

Özbeyli Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Kerem Satılmış ise play-off mücadelesi için sahaya çıktıklarını anlatarak, "90 dakika aslanlar gibi mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya gelmeden önce play-off'ta avantajlı durumdaydık. Erzurum geçen hafta şampiyonluğunu ilan etmişti ve biz her maç olduğu gibi buraya kazanmak için geldik. Erzurumspor FK şampiyon olsun ya da olmasın bizim kazanmamız gereken bir maçtı. Ona göre plan program yaptık. Erzurumspor FK'nin pozisyonları var ama bizim de geçiş oyunlarıyla birkaç pozisyonumuz var. Biz değerlendiremedik. Son dakikaya kadar istediğimizi aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Satılmış, play-off için son hafta maçlarına bakacaklarını belirterek, "Direnç (Tonusluoğlu) hoca herhalde Erzurumspor FK'nin şampiyon olduğunun, bizim de play-off şansımızın bulunduğunun farkında değil. Fikstüre bakmadan buraya gelmiş çünkü 90 dakika boyunca koruma duygusu içindeydi. İlk yarıda Atınç'ın ayağına basılan pozisyon vardı. Sosyal medyada paylaşacaktık, Atınç bunu istemedi. Direnç hocaya devre arasında sorduk ve bunun istemsizce olduğunu beyan etti. Ben futbolda böyle bir beyan olduğunu düşünmüyorum. İstemeyerek futbol kuralları içinde yapılan hareket cezalandırılmalı diye düşünüyorum. Artık önümüze bakacağız ve son hafta Sivasspor maçı ligdeki konumumuzu belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

06:09
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 06:30:57. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurumspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.