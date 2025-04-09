Erzurumspor ve Çorum FK Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurumspor ve Çorum FK Berabere Kaldı

Erzurumspor FK teknik direktörü Hakan Kutlu, Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kalmaktan üzüntü duydu.

09.04.2025 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 beraber kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, çok önemli bir maçtan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hakan Kutlu, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Maçı kazandığımız takdirde lig ikincisiyle aramızdaki puan farkını koruyup onların akşamki maçını bekleyecektik." dedi.

Oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ifade eden Kutlu, "İlk yarı gol girişimlerimiz oldu ama son pasları veremedik. Üstünlük 90 dakika bizdeydi. Rakibimiz ikinci yarı oyunun belli bölümlerinde oyuna ortak oldu ve tek attıkları şut kalemizde gol oldu. Pozisyon sayısını çoğaltmalıydık bunda eleştiri yapılabilir." diye konuştu.

Kalan haftalarda alacakları puanlara göre ligdeki konumlarının şekilleneceğini dile getiren Kutlu, şunları kaydetti:

"Bu sonuç bizi ilk ikiden biraz uzaklaştırdı. Rakibimiz (Fatih Karagümrük) akşam kazanırsa ilk ikiden uzaklaşacağız. Bugün play-off kotasındaki bir takımla oynadık. Bu maçı kaybetseydik daha büyük sıkıntı olabilirdi. Hem ikili averajı Çorum'a verip hem de 2 puanı alıp bize yaklaşmalarını sağlayacaktık. Güçlü bir takımla oynadık ama önümüzdeki haftalara bakacağız. Beraberliğe çok üzüldük ama bundan sonraki maçlarda alınacak her puan play-off hattında kalmak adına çok önemli. İlk ikiyi kovalayacağız ama başaramazsak üçüncü olup direkt final oynama şansı elde etmek istiyoruz. Bunlar için önümüzdeki maçlar gösterge olacak."

Ahlatcı Çorum FK cephesi

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı da deplasmanda kaybetmemenin önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kaybetmeme alışkanlığı önemlidir, bunu oyuncularımla konuştum. Geldiğimizden bu yana ilk iki haftayı kazanarak geçmiştik. Şu anda da kaybetmedik ama futbol bir oyun. Bundan herkes keyif almalı. Zemin o kadar kötüydü ki oyun adına bir şey çıkmadı. Zor geçeceğini biliyorduk ve duran toplarda etkili olan bir takım vardı. Oyuncularımı mücadeleleri için tebrik ediyorum. Saha açısından oyun anlamında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama eleştirmediğimiz zaman da her şeyin üstü kapanıyor. Bu şartlarda kimse keyif alamaz. Kazanır ya da kaybedersiniz bunda sorun yok ama bu iyi zeminde olur."

Şanlı, play-off sıralamasında kalmayı hedeflediklerini anlatarak, "Hedefimiz play-off içinde olmak çünkü burada olunca her an her şey olabilir. Geldiğimizden bu yana play-off içinde kalmayı hedefliyoruz. Puanlar çok yakın, her hafta sıralama değişebiliyor. Herhalde yıllardır böyle bir puan sıralaması olmamıştır diye düşünüyorum. Amacımız, düşüncemiz, camianın isteği play-off içinde olmak. Sonrasına bakarız." değerlendirmesinde bulundu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Tuncay Şanlı, Hakan Kutlu, 3-sayfa, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor ve Çorum FK Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmenler Maaş Alamayınca Veliler Okulu Bastı Öğretmenler Maaş Alamayınca Veliler Okulu Bastı
Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
“Balkona neden izmarit attınız“ dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar "Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar
Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone’u ABD’ye transfer etti Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone'u ABD'ye transfer etti
Ünlü kuruluştan ekonomi için felaket tahmini Ünlü kuruluştan ekonomi için felaket tahmini
Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı
İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi hakkında tahliye kararı verildi. İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi hakkında tahliye kararı verildi.
Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

19:06 İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi hakkında tahliye kararı verildi. İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi hakkında tahliye kararı verildi.
18:42 Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
17:41 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
16:53 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
16:41 AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek
02:16 Arkadaşların borç kavgası cinayetle bitti Arkadaşların borç kavgası cinayetle bitti
01:22 Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı
01:17 Ünlü kuruluştan ekonomi için felaket tahmini Ünlü kuruluştan ekonomi için felaket tahmini
01:00 Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone’u ABD’ye transfer etti Apple, gümrük vergilerinden kaçınmak için 5 uçak dolusu iPhone'u ABD'ye transfer etti
00:29 Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı Kırşehir Belediyesi, yaptırdığı Atatürk heykelini depoya kaldırdı
00:27 “Balkona neden izmarit attınız“ dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar "Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla saldırdılar
00:09 Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
00:07 Öğretmenler Maaş Alamayınca Veliler Okulu Bastı Öğretmenler Maaş Alamayınca Veliler Okulu Bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 19:18:24. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurumspor ve Çorum FK Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement