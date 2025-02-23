Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Arda Kardeşler, Serdar Osman Akarsu, Hasan Erdoğan
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mehmet Taş, Mustafa Yumlu, Celal Hanalp, Mustafa Akbaş (Dk. 74 Gökhan Akkan), Roshi (Dk. 82 Salih Sarıkaya), Azubuike, Teklic (Dk. 89 Furkan Özhan), Mamba (Dk. 82 Koray Kılınç), Eren Tozlu
Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric (Dk. 90+1 İbrahim Akdağ), Bruno (Dk. 90+1 Semih Akyıldız), Ahmet Emin Engin (Dk. 65 Muammer Sarıkaya), Mert Çölgeçen, Conte, Gökcan Kaya, Malle (Dk. 75 Regattin), Ali Yaşar, Avramovski (Dk. 64 Thuram)
Sarı kartlar: Dk. 61 Azubuike (Erzurumspor FK), Dk. 87 Eysseric (Alagöz Holding Iğdır FK)
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK ile Alagöz Holding Iğdır FK 0-0 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor ve Iğdır FK 0-0 Berabere - Son Dakika
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