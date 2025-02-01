Erzurumspor ve Kocaelispor Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurumspor ve Kocaelispor Berabere Kaldı

Erzurumspor ve Kocaelispor Berabere Kaldı

Erzurumspor FK, Kocaelispor ile 1-1 berabere kalırken, teknik direktörler hakem ve saha şartlarını eleştirdi.

01.02.2025 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1-1'lik beraberlikle sona eren Erzurumspor FK-Kocaelispor maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, saha şartlarının çok kötü olduğunu belirterek, "Erzurumspor'da 3 senedir bir yerde olan oyuncu grubu ve teknik yönetim var. Burada bugün futbol adına konuşmak gerçekten doğru değil. Çünkü sahada yürümenin bile zor olduğu bir durumda futbol konuşmak çok zordu. Maçın skorunu bence duran topları belirleyecekti. Rakibimiz de bu konularda sezon başından beri çok etkin. Yanılmıyorsam 15 duran top gollerini attılar. Ama biz de duran toptan golü bulduk. Dolayısı ile de bu şekilde mücadele ederek geçtik. Maçta başka durumda beklenemezdi. Bu sahada futbol oynamak çok zor. Dolayısıyla da buradan bizim için gerekli olan bence puanı aldık, 3 puana da çok yakındık. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bir haftayı daha geride bıraktık, puan farkımızı koruyoruz" diye konuştu.

Hakan Kutlu: "Puan kaybetmemize hakem sebep oldu"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, oyuncularının üst düzey bir oyun sergilediğini ifade ederek, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten maçın başından sonuna kadar kazanma isteklerini sahaya yansıttılar. Tek taraflı bir maç oldu diyebilirim. Yani rakibimizin kalemize attığı gol harici ikinci yarıda bir pozisyonları yok. Bu sahada nasıl oynanması gerekiyorsa oynadık. Üst düzey bir mücadele örneği verdik. Hakemlerle alakalı bir şey söylemek istiyorum. 3 yıldır ben buradayım. 3 yıldır ne zaman bir çıkışa geçsek bir şekilde durduruluyoruz. Bugün de çok kötü bir hakem sahada vardı. Rakibimizin yaptığı fauller var, kırmızı hareket hak edecek faulleri var. Çift sarıdan atılması gereken hareketler var. Bize 5-6 tane sarı kart çıkartan hakem rakibinize hiçbir pozisyonda sarı kart göstermedi. Çok kötü bir yönetim gösterdi. Zaten yemiş olduğumuz ilk golü, yedirmiş olduğu ilk golü çıkartmak için oyuncuların üst düzeyde mücadele etti. Bunun için büyük bir efor sarf ettik. Maçın bana göre galibi oyun olarak da girdiğimiz pozisyonlarla da bizdik. Ama bu sonuca yansımadı. Bunda da hakem faktörü çok önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu işe ne kadar inandıklarını maç boyu gösterdiler. Haksız bir kararla çok güçlü bir takım karşısında geriye düşmemiz rağmen oyunu çevrilmesini bildiler. Kazanmayı çok istiyorduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu maçın telafisini oyuncularım bu arzusunu devam ettirdiği sürece yaparız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, İsmet Taşdemir, Hakan Kutlu, Trendyol, Politika, erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor ve Kocaelispor Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 Ege Denizi’nde peş peşe 7. deprem Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem
16:19 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki
16:05 Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
00:16 Kahire’de Gazze için acil toplantı Kahire'de Gazze için acil toplantı
23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
23:06 Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan’daki laboratuvarlardan sızdı Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
22:47 Bolu’daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi Bolu'daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi
22:47 Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
22:34 Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 19:22:25. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurumspor ve Kocaelispor Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.