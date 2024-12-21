Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Sarper Barış Saka, Yusuf Susuz, Emre Doğu
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Gökhan Akkan, Sefa Akgün, Mamba (Dk. 83 Koray Kılınç), Gıorbelidze, Roshı, Azubuıke, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp (Dk. 38 Furkan Özhan), Teklıc
Sakaryaspor: Szumsk, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Fernando (Dk. 81 Muhammed Ertürk), Aabıd (Dk. 81 Murat Cem Akpınar), Mustafa Pektemek (Dk. 90 Saint Louis), Oğuzhan Çapar, Cebrail Karayel, Totre, Mamadou (Dk. 69 Volkan Egri), Sımon
Sarı kartlar: Dk. 41. Streli Mamba, (Erzurumspor FK), Dk. 68 Simon (Sakaryaspor)
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 0 - 0 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor ve Sakaryaspor Berabere - Son Dakika
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