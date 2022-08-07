ES Elazığspor Teknik Direktörü Çelik: "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz" - Son Dakika
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ES Elazığspor Teknik Direktörü Çelik: "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"

07.08.2022 13:39
ES Elazığspor Teknik Direktörü Çelik: "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"

ES Elazığspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirterek, "3 tane daha hazırlık maçımız olacak.

ES Elazığspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirterek, "3 tane daha hazırlık maçımız olacak. Skordan ziyade, istediğimiz oyunu sahaya yansıtmanın mücadelesini vereceğiz" dedi.

ES Elazığspor, 2. etap kamp çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yoğun bir tempoda sürdürüyor. Günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanan bordo-beyazlı ekip, ilk hazırlık maçında TFF 3. Lig takımlarından Artvin Hopaspor'la karşılaşacak. Teknik Direktör Ramazan Çelik, Erzurum kampıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, kamp ortamını ve takımın son durumunu değerlendirdi.

Her geçen gün takımın fizik kalitesinin arttığına dikkat çeken Teknik Direktör Ramazan Çelik, "Erzurum kampımız gayet verimli geçiyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenmanlarla yeni sezona hazırlanıyoruz. Fizik kalitemiz her geçen gün artıyor. Hazırlık maçlarında takımımızın eksiklerini görmeye çalışacağız. İlk maçımız Artvin Hopaspor'la yapacağız. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. 3 tane daha hazırlık maçımız olacak. Skordan ziyade, istediğimiz oyunu sahaya yansıtmanın mücadelesini vereceğiz. Sol bek Hasan Ekici'nin sol adalesinde bir ağrısı vardı, riske etmek istemedik ve bu maçta dinlendirdik. Kalecimiz Hakan Canbazoğlu aramıza katıldı. Tam kadro çalışmalarımıza devam ediyoruz. Futbolcularımızın hepsi bir birinden değerli insanlar. Arkadaşlık üst düzeyde diyebiliriz. Entegre Solar Elazığspor olarak daha iyi olmanın mücadelesini vereceğiz" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ramazan Çelik, Elazığspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ES Elazığspor Teknik Direktörü Çelik: 'Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: ES Elazığspor Teknik Direktörü Çelik: "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz" - Son Dakika
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