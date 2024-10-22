Esen Makina Erciyesspor\'dan Sezon Başlangıcı

Spor

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Esen Makina Erciyesspor ile 1966 Turanspor karşılaştı. Sezonun ilk maçında 3 puanı alan taraf Esen Makina Erciyesspor oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Ali Yıldız, Mustafa Bulduk, Buse Özgül

Esen Makina Erciyesspor: Ahmet Yücel, İsmail Dayı, Yaşar Berk, Ahmet Canpolat, Mehmet Bayram, Ramazan Durdu, Selim Yağmur, Safa Fırat, Akif Gürkan, Fatih Demirezen, Emre Özden

1966 Turanspor: Aytaş Aydoğdu, Tuğrul Çetin, Kaan Aras, Osman Karapınar, Hüsnü Can Turgut, Ali Taşbaş, Eren Akçakoyun, Zeki Can Sarı, Enes Bahar, Muhittin Bahar, Melik Yıldırım

Goller: Emre Özden (3), Fatih Demirezen (2), Akif Gürhan, Safa Fırat, Ramazan Durdu (Esen Makina Erciyesspor) - KAYSERİ