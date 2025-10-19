Esenler Erokspor 1 Puanla Yetindi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ligde kaybedilecek 1 puan bile şu anda çok önemli. En azından 1 puan almış olduk. Çünkü geriden gelen takım biziz" diye konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Esenler Erokspor, evinde karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü değerlendirmelerde bulundu. Özköylü, "Haftaya lider ve ikinci giren iki takımın önemli bir mücadelesiydi. Ligin seyrini etkileyecek maçlardan biriydi. İki takım da kontrollü başladı. Bizim gibi hedefleri olan, Süper Lig kovalayan bir takımın yememesi gereken çok basit, çok komik bir gol yedik. Bu bizim için düşündürücü bir durum. Oyun genelinde daha üretken olmaya çalışan, daha fazla sonucu yakalamaya çalışan takım bizdik. Çok fazla da pozisyon vermedik ama son dakikalarda attıkları 1-2 şut bizim için tehlikeliydi. Genel anlamda ortada giden, pozisyon zenginliğinin olmadığı, iki takımın da birbirini kontrol ettiği, kaybetmemek adına daha çok önem verdiği bir maç görüntüsündeydi. Bu da çok normaldir. Ligde kaybedilecek 1 puan bile şu anda çok önemli. En azından 1 puan almış olduk. Çünkü geriden gelen takım biziz. Pozisyonlara da girdik. Neticede beraberlikle sonuçlanan bir maç oldu. Her iki takımın da oyuncularını kutluyorum. İlerleyen maçlarda bunun telafisini yapmaya çalışacağız. Şu anda iyi bir seriye girdik. Hep ligin zirvesini hedefleyen, güçlü takımlarla oynayacağız. Buralarda alınacak sonuçların hepsi lig için belirleyici olacak. O yüzden biz de çok daha dikkatli olarak bu maçlarda istediğimiz sonuçları almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Berat Luş milli takımdan yorgun döndüğü için sonradan oyuna aldık"

Takımın önemli oyuncularından Berat Luş'un bu karşılaşmada yedek başlamasıyla ilgili de konuşan Osman Özköylü, "Berat, milli takımdaydı. U19 Milli Takımı'nda 2'şer gün arayla 3 maç oynadı. Oradan yorgun geldi. Yorgunluğundan dolayı onu sonradan oyuna atıp, biraz daha rakip yorulduktan sonra etkili kullanabilir miyiz diye düşündük. Öncesine oynayan Faye biraz daha dinamik bir oyuncu. Arkaya atılacak koşularda etkili bir oyuncu ama Faye konusunda çok da istediğimizi alabildik mi? O da soru işareti" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL