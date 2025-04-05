Esenler Erokspor 3-3 Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Esenler Erokspor 3-3 Beraberlik

Esenler Erokspor 3-3 Beraberlik

Osman Özköylü, 3-1 önde oldukları maçta beraberlikle ayrılmanın üzüntü verdiğini belirtti.

05.04.2025 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Osman Özköylü: "3-1'den böyle bir durumla karşı karşıya kalmak üzdü ama 1 puan da teselli oldu"

ÇORUM - Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "3-1 önde olduğumuz, 4 ve 5. golü atabileceğimiz maçta böyle bir durumla karşı karşıya kalmak bizi üzdü ama 1 puan da bizim için teselli oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig 32. haftasında Esenler Erokspor, konuk olduğu Çorum FK ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iyi bir ilk yarı ortaya koyduklarını ancak hata yaparak yedikleri 3 gol sebebiyle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını ifade etti.

İkinci yarı etkili hücumlar yapamadıklarını kaydeden Özköylü, "Deplasmanda iyi bir takıma karşı gerçekten iyi oynadık. Bugün için iyi olan, sahada ne yaptığını çok iyi bilen, etkili oyunculara sahip bir takıma karşı ilk yarı tam da oynanması gereken gibi alanları doğru kapatarak rakibin oynama fırsatını çok fazla vermemeye çalışarak oynadık. Hızlı hücumlarda geliştirdiğimiz ataklarda çok etkili şanslar bulduk. 3-1'den sonra atabileceğimiz 3-4 tane daha çok net pozisyon vardı. Belki bunlardan bir tanesini atabilsek maçın hikayesi bambaşka olacak, kırılma anı olacaktı. İkinci yarıda çok erken bir gol yemiş olmamız rakibin direncini iyice arttırdı. Biz biraz onun tedirginliği, biraz oynamamız gereken oyundan uzaklaşıp tamamen savunma yapıp, ceza sahasını savunan bir takım hüviyetine bürününce rakibin daha fazla oynama imkanı oldu. Ön tarafta Fernandes ile Kayode'yi oyundan aldık, düşmeye başladılar. Onların etkinliği giren oyuncular tarafından gösterilemeyince, ilk yaptığımız o etkili hücumları maalesef yapamadık. Baktığınız zaman bu oyuncuların ikisi de bu takıma gol katkısı neredeyse 25" diye konuştu.

"Daha dikkatli olsak buradan galibiyetle ayrılabilirdik"

Çorum FK'nın da hakkını veren Osman Özköylü, "İkinci yarı çok etkili hücum yaptılar, gol pozisyonuna girdiler. Biz orada zaman zaman çaresiz kaldık. Fazla pozisyon verdik. Savunma oynamamıza rağmen rakibin etkili atakları vardı. Maalesef son anda kendi hatamızla yediğimiz golle maç berabere bitti. Aslında bu hataları maç arasında anlatmıştık, 'İkinci yarıya baskılı başlayacaklar, burada daha dikkatli olmalıyız' diye söylemiştik. Kendi hatalarımızdan yediğimiz 3 gol, kazanabileceğimiz belki farklı kazanabileceğimiz maçtan 1 puanla ayrılmamıza sebep oldu. Baktığınız zaman, deplasmanda Çorum FK gibi iyi bir takıma karşı ligde üst sıraları hedefleyen bir takıma karşı deplasmanda alınan 1 puan bizim için teselli oldu. Çünkü 3-1 önde olduğumuz, 4 ve 5. golü atabileceğimiz maçta böyle bir durumla karşı karşıya kalmak bizi üzdü ama 1 puan da bizim için teselli oldu. Tabii bizim takıma gelmemiz 15 gün gibi bir süre oldu. Oyuncularla yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oynanan bu oyun zaten benim oyunum değil. Takımın alışık olduğu bir oyun var, biz çok fazla müdahale etmek istemiyoruz. Normal alıştıkları süreç içerisinde oynatmaya çalışıyoruz. İlk yarıda kendi istediğimiz oyunu, topa sahip olmayı, hücuma çıkmayı, çalıştığımız şeyleri yaptık ve etkili olduk. İkinci yarı maalesef bunları yapamayınca böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Çorum FK'yı da kutluyorum, etkili bir oyun oynadı. Biz daha dikkatli olsak buradan galibiyetle ayrılabilirdik. Demek ki nasip böyleymiş. Önümüze bakacağız, bu ligin en iyi takımlarından bir tanesine karşı bir maç oynayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Osman Özköylü, Politika, Esenler, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esenler Erokspor 3-3 Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya’daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş
İsmail Kartal Mourinho’ya sahip çıktı İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC’de yakalandı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı
14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu 14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu
Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho’ya 3 maç ceza Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza

23:29 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC’de yakalandı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı
23:15 14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu 14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu
20:39 Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi
19:08 Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho’ya 3 maç ceza Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza
18:03 Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu
09:47 Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
09:47 Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:33 ’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:13 İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
08:56 İsmail Kartal Mourinho’ya sahip çıktı İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı
08:45 Kartalkaya’daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 00:04:48. #7.13#
SON DAKİKA: Esenler Erokspor 3-3 Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement