Esenler Erokspor, 6 haftadır kazanamayan takımın başına Hikmet Karaman'ı getirdi - Son Dakika
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Esenler Erokspor, 6 haftadır kazanamayan takımın başına Hikmet Karaman'ı getirdi

Esenler Erokspor, 6 haftadır kazanamayan takımın başına Hikmet Karaman\'ı getirdi
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Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor, Mustafa Gürsel'in istifasının ardından teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdiğini açıkladı. İlk 6 haftada galibiyeti olmayan ve 4 puanla 17. sırada düşme hattında bulunan Erokspor, Karaman ile çıkış arıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, Mustafa Gürsel'in ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ın getirildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımı Esenler Erokspor, deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Esenler Erokspor, 6 haftada galibiyet alamadı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkma yolunda play-off finalinde Çorum FK'ya elenen Esenler Erokspor, sezona teknik direktör Mustafa Gürsel ile başladı. İstanbul ekibi, Gürsel yönetiminde ligin ilk 6 haftasında galibiyetle tanışamadı. 4 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Erokspor, 4 puanla 17. sırada düşme hattında bulunuyor. Bunun üzerine Esenler Erokspor'un son oynadığı maçta evinde Kayserispor'a mağlup olmasının ardından teknik direktör Mustafa Gürsel'in istifası kabul edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Esenler Erokspor, 6 haftadır kazanamayan takımın başına Hikmet Karaman'ı getirdi - Son Dakika

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